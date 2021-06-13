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外師英語會話課普及各班 師大附中不另設雙語實驗班

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
師大附中未申請增設雙語實驗班，但規畫普通班學生每周上一節外師英語會話課，持續一學期。本報資料照片
師大附中未申請增設雙語實驗班，但規畫普通班學生每周上一節外師英語會話課，持續一學期。本報資料照片

呼應雙語國家政策，各縣市明星高中搶設「雙語實驗班」，主打留學並鎖定自然組學生。台北市師大附中今年未申請增設，並說校內已設科學班、數理資優班、音樂班等六種特殊班級，當務之急不是增設特殊班級，而是把雙語教育資源分配到每個普通班。另有高中校長說，應先為教師增能，等師資到位再開班。

教育部今年補助全國約50所高中增設「雙語實驗班」，今年9月估有1750名高一新生就讀。包括台南一中、高雄女中、彰化女中、蘭陽女中、基隆高中、竹北高中、惠文高中等校都申請通過，每校預計收一班約35人。多數學校擬參採國中會考英文成績，並舉辦英文紙筆和口說測驗來選才。

師大附中反其道而行，教務主任陳雅萍表示，學校不是不推動雙語教育，而是讓每個班級都接受雙語教學。110學年起落實外籍英語教師入校計畫，各個普通班學生都將在108課綱的彈性學習時間，上一整學期、每周一節的外師英語會話課，上課不必額外收費，只要負擔基本教材費。

陳雅萍說，附中也將落實教師增能，下一學年起成立教師社群，為非英語科的老師上英語會話課；英文科則落實全英語授課計畫，由幾名英文科教師當領頭羊，鼓勵其他教師加入。英語會話社群能讓大家開口說英文，才能自然而然達成雙語校園。

新北市板橋高中今年也未申請增設雙語實驗班，校長賴春錦說，板中先推動教師雙語社群，為教師增能並研發課程，同時也有教師參加在職雙語教師增能學分班。等教師們做好準備，能完整規畫三年課程時，才會申請設雙語實驗班。

新竹市新竹中學校長李明昭也說，師資是雙語實驗班一大難題，竹中將聘足能教雙語的教師再申請。

新竹 英文科

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