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12歲就當船主 瓜山國小學生相約疫情後出海

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市瓜山國小學生透過彩繪獨木舟，傳達自己對故鄉的連結，預計疫情後一同出海「從海上看故鄉」。圖／新北市教育局提供
新北市瓜山國小學生透過彩繪獨木舟，傳達自己對故鄉的連結，預計疫情後一同出海「從海上看故鄉」。圖／新北市教育局提供

新北市瓜山國小自去年發起「從海上看故鄉」活動，當時五年級生在班導指引下，克服經費不足，在升上小六後花費半年時間，成功打造屬於自己的獨木舟。受疫情影響，原定6月下水活動被迫延期，校長沈美慧表示，雖然可惜，但已跟同學約好，等疫情趨緩一定會實現。

雖畢業生僅5位，但同學們和班導吳彥樺從四年級就一起相處，培養出比一般學校更深厚革命情感，平時除上課外，還會跟著老師，走進附近社區，了解自己的家鄉，並跟耆老互動，聽長輩們分享過去金瓜石的歷史。

沈美慧認為，這群畢業生非常特別，對自己家鄉連結非常強烈，才會發起這次製作獨木舟的活動，由於小朋友平時都是走進自己家鄉，等製作完後，希望能從海上看自己的家鄉。

然而受疫情升三級警戒影響，原定6月啟程夢碎，不少學生都感到惋惜又失落，但在校長承諾下，等到疫情趨緩，仍會與學生一同見證首航。

校方表示，樂觀來看，若7月可以執行，會先跟海洋大學合作，培訓學生下水相關知識約1周，才會實際讓學生下水，；若疫情持續延燒，會等到下屆以校友身分，讓他們重溫畢業的感動。

沈美慧指出，製作成本不小，當初師生花很大心力透過話劇巡演、景點導覽，甚至走到瑞芳工業區募款，才終於籌到足夠費用，都希望能看見下海的瞬間。

導師吳彥樺表示，這次邀請到造舟專家大沐老師帶領學生一起造舟，孩子們歷經數不盡的失敗，承受回家後的肌肉痠痛，總算打造成功，「每艘獨木舟，背後都有著屬於自己的故事與夢想，我們真的做到了」。

六年忠班同學林傑安表示，他發現金瓜石的歷史、人文在慢慢消失，特別在獨木舟畫下來，把這些故事保存起來。同學劉晧欣則說，我們可以划著有金瓜石故事的舟，在海上航行，回頭看見自己生活的地方，會覺得特別驕傲，很有成就感。

新北市瓜山國小5名畢業生趕在畢業前，成功做出屬於自己的獨木舟。圖／新北市教育局提供
新北市瓜山國小5名畢業生趕在畢業前，成功做出屬於自己的獨木舟。圖／新北市教育局提供

疫情 獨木舟 金瓜石

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