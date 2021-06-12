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台南聖功女中會考成績亮眼 42人可望上第一志願
國中會考成績昨天已公布，台南天主教聖功女中今天表示，國中部學生表現亮眼，有42人成績可望達台南女中錄取標準，其中英語科成績有5成學生得A。
聖功女中校長鄭麗蓉表示，42名可望達台南女中錄取標準學生中，有23人的會考成績5A，19人4A1B，約占國三人數2成。另總成績5B以上9成。英語科有5成學生的成績是A，A++比率為全國2倍，英聽成績達基礎人數超過9成6。國文科每5人就有2人A，作文5級分有5成，且每20人就有1人6級分，顯示推動閱讀與寫作的成果。
國中會考成績公布後，有老師分析，去年台南一中、台南女中4A1B就上，但都比積點分數，其中南一中約28.8點可上，台南女中是27.6點，今年應也是4A1B就可上，也要比積點，南一中約28.6點，南女中為27.6點。
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