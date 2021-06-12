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停課不停學！小六生線上美勞課 畫出自創角色上架LINE貼圖

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
美勞老師蔡珮如線上教學設計手繪課程。圖／蔡珮如提供
美勞老師蔡珮如線上教學設計手繪課程。圖／蔡珮如提供

全國防疫三級警戒延長到6月28日，全國持續停止上課，許多線上學習已讓學生失去興趣，有部分課程線上執行不易，上課效率不佳，但台北石牌國小學生許宸勛在美勞老師開設線上教授繪製貼圖的視訊課程，啟發了他創作的興趣，在家繪製可愛的自創line貼圖並成功上架。

規劃此課程的美勞老師蔡珮如說，因台北率先宣布停課，加上房東家有出生孫兒有疑慮，在6月初返回家鄉彰化，並在家進行線上教學，她說，由於學生家裡設備不一，上課時大家都是關閉麥克風，有的家裡沒有鏡頭，則看不到學生的反應，時常覺得自己在自導自演，也擔心學生專注力不夠。

由於與學生都是在線上見面，蔡珮如規劃繪製貼圖的課程設計能，與資訊科技做結合，先讓學生以容易取得的材料畫圖，鼓勵學生創作出在疫情期間可以陪伴他們的角色，學生天馬行空，再將繪圖放入電腦軟體設計、上色，或者利用掃描後再後製。

她說，六年級有學生完成作品，在家長協助下將作品成功在LINE上架，對學生來說是這段線上學習期間的成果，很有紀念性。

石牌國小學生許宸勛手繪自創line貼圖並成功上架。圖／蔡珮如提供
石牌國小學生許宸勛手繪自創line貼圖並成功上架。圖／蔡珮如提供
石牌國小六年期學生許宸勛手繪自創line貼圖並成功上架。圖／蔡珮如提供
石牌國小六年期學生許宸勛手繪自創line貼圖並成功上架。圖／蔡珮如提供

貼圖 疫情

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