出版界最小作家寫作六級 易昀靠這招「輕鬆」拚北一女

台北市大安區金華國中學生易昀今年拿市長獎，大有來頭的她，還曾創下台灣出版界年紀最小作家的紀錄。十歲開始出書，至今已經出版過《熊讚牌蜂蜜》、《寶石包子》等五、六版書。值得一提的是，她算是罕見「輕鬆」的國中生，不只從小至今從來沒補過習、參考書都是使用別人的二手書，每日早早上床睡覺，書包常常是空的，早睡早起、上課專心聽講，就是她學習致勝的重要關鍵。

易昀今年會考作文六級分，測驗分數33分，另加作文拿六級分，基本上已可穩上她心目中的第一志願「北一女」。她十歲開始出書，現在就已經出過五、六本書，包含中英文繪本、也有小說，還參加過兩次國際書展，到國家圖書館參加作家座談會等。

沒有買參考書也沒有補習的她算是少數「異類」，她說，參考書都是使用別人的二手書，除非特殊需要的篇章才會購買。另外，她沒有補習，也希望學弟妹不要陷入補習的迷思。她觀察，大家上課睡覺沒精神，很常是因為平時補習補太晚，所以白天上課才覺得累。她至今仍保有的早睡習慣，也因為早睡，讓她上課專心，可以完整吸收老師授課的知識。

易昀媽媽則說，女兒沒有補習、沒有上安親班，也沒有參加過學校的自習，是一個非常「輕鬆」的國中生．每天下午四點多放學回家，八、九點睡覺，會考前書包常常是空的，國中其實也可以很輕鬆，省了很多時間，也沒有買過複習本，但是她上課很專心，學校功課也都有做，多數時間用來練習樂器，算是少數輕鬆度過國中的孩子。

從小熱愛閱讀、寫作不輟的她分享，除了英文外，其實各科考的都是閱讀力，因為要讀懂題目才會寫。她分享，因為從小家中就很注重閱讀，她因此廣泛閱讀各類書籍，也養成長篇閱讀習慣，國中一年級開始，就讀白先勇的孽子，雖然當時老師也說，這樣會不會太早接觸這本書，但也鼓勵她多嘗試不一樣的文學是好事。

她建議，除了看書之外，也可以練習閱讀技巧，像是會考前她看了作家林明進的作文相關書籍，看起來像是教寫作文，但其實也教你如何破解題目，告訴你可以怎麼去寫作文、如何從文章抓關鍵字。

易昀媽媽說，末代課綱沒有回頭路，因為課本不一樣，學習方向也要調整，像是看國際新聞、生活上也要做很多實踐，因此不要只把心思放在功課上。且現在的考題靈活，「素養」是補習也補不來的，得從生活中實踐。另外，孩子只要睡得飽、精神好，上課認真，就可以有好的學習效果。

今年國中會考作文題目為「未成功的物品展覽會」，易昀以「小學即席演講的筆記本」作為她的取材。她說，當年即席演講成績很爛，那次的比賽是人生的不成功，但也從中有所反思。閱卷老師也給予高度肯定，認為她的寫作能力精熟，能適切取材、布局謀篇，並精確掌握字詞、句讀及格式的運用，完整、深刻表達個人思想或情感。 台北市大安區金華國中學生易昀今年拿市長獎，大有來頭的她，還曾創下台灣出版界年紀最小作家的紀錄。圖／易昀媽媽提供

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