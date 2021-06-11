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台南南光高中國中部會考成績亮眼 各科A++達106人次

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南光中學國中會考成績亮眼。圖／校方提供
南光中學國中會考成績亮眼。圖／校方提供

台南市南光高中國中部會考成績表現亮麗，5科各科達A++等級共106人次，達A等級共323人次，而達A比例均超過全國平均比例，其中數學高達30.23%（全國23.68%），每3人就有一人達A等級（精熟）的成績。

成績均達5A以上的學生中，不少人允文允武，也不補習，吳念宇4A++1A+，闗注環保議題想要保護地球，希望能減少很多不必要的廢棄物，在班上一直擔任環保股長。也曾擔任數學、英文小老師，服務同學，在校也會參加數學與地理相關的競賽，第一次參加「全國性國家地理知識大競賽」打入決賽眼界。

沈孟軒3A++2A+，他在校擔任各種幹部和小老師，勇於嘗試各種競賽的挑戰，AMC8優良、cool

English榮獲英聽王獎、英閱王獎、資安王獎，英文競賽總是奪下滿分！體適能得到4金、個人800公尺第五名、團體400接力也第五名，允文允武，3年從未補習，藉由學校、老師和家長所提供的線上與實體資源認真學習。

顏嘉儀1A++2A+2A，3年前是從偏鄉小校來到南光就讀，個性直爽灑脫、活潑開朗，在校社團參加韓文社，曾代表學校參加台南市大隊接力、聯合盃作文比賽進入決賽，皆有出色的表現，也是一位允文允武的孩子。

補習 偏鄉 英聽

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