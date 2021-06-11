永慶高中國中部考生寫出深切哀思母親故事 作文滿級分

國中會考成績公布，嘉義縣永慶高中國中部會考成績亮眼，達5A以上學生6人，有2人作文滿級分，其中最高分榜首吳凱驛，虛構「未成功的物品展覽會」故事，寫出對母親哀思。

吳凱驛平常下課總往圖書館跑，喜歡閱讀課外書，小腦袋瓜裡總是有很多天馬行空奇思異想。會考作文題目「未成功的物品展覽會」，他採用倒敘和虛構寫作技巧，描述幼年母親因病去世，但每年仍執意親手製作禮物送母親，即使長大了，送母親禮物仍舊像小時候做得那樣歪七扭八，留在禮物上的筆跡也依然稚嫩、潦草。

原因是他希望透過「未完整的禮物」和「稚嫩的筆跡」，讓在天上的母親可以認出他來。多年來送給母親的禮物擺放在母親墳前，就像一場「未成功的物品展覽會」，但卻是主角對母親最深切的思念。

校長蘇淵源說，永慶創校以來堅持常態編班，但每年會考成績依舊亮眼，全校超過3成以上學生達嘉中、嘉女錄取標準，數學每4人就有1人達到A以上。超水準表現，證明這3年來，所有師生努力與付出都是值得的！

教務處主任陳瀅卉表示，會考5A：王昱棋、陳宜甄、施駿朋、吳凱驛、賴正寶、龔亭安，考生169人，國英數社自各科達A++學生18人次、達A+學生26人次、達A學生多達70人次，五科以「數學」和「國文寫作」兩科表現最突出，其中每4人就有1人數學達A，吳凱譯、邱恩祈2人拿下作文滿級分，每4人就有1人作文五級分以上。

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