彰化國中會考4人滿級分 三分之一學生可上彰中、彰女

國中會考公布，彰化全縣5A++作文6級分學生共有9人，其中彰化市彰興國中2人滿分，校方預估今年彰化高中、彰化女中錄取分數約與去年差不多，達錄取分數預計有183人，等於554名國三考生中有三分之一將錄取第一志願，表現相當亮眼。

彰興國中表示，今年教育會考滿級分 4人，其中32級分達138人，尤其今年554名考生中，會考作文四級分以上528人，占全部人數9成5。

學校今年出現2名全國榜首學生，目標在彰中數理資優班的方睿澤，會考成績5A++、作文六級分，已以高分錄取彰化高中科學班， 導師江家綺指出，書香世家的他對自我期許很高，在獨立研究課程中有強烈的研究動機，洞悉研究主題，提出自己的想法找出有價值的研究方向，更榮獲彰化縣獨立研究數學組特優。

另一名學生朱紹瑄錄則取台中一中科學班，也是彰化唯一，導師林斐瑜說，紹瑄平時大量地閱讀中、英文各類書籍，也是數理資優學生，主動挑戰艱深的數學試題，帶領一群好友共組讀書會，一起參加JHMC數學競賽，榮獲團體優良獎及個人三等獎。

考得40級分的詹恩瑤拿到畢業生縣長獎，可錄取彰女，他有原住民血統，自我進修取得「108年度原住民族語言能力初級認證」，導師許靜宜指出，恩瑤時間安排得宜，在縣內賽和全國學生舞蹈比賽的團體賽，發揮團隊合作的軟實力，獲得第1名和特優的肯定。 彰興國中學生方睿澤，曾榮獲彰化縣獨立研究數學組特優，國中會考成績5A++、作文6級分。圖／彰興國中提供

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