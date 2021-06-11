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國中會考成績公布 南一中、南女中4A1B有機會上

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國中會考成績公布，台南市中西區建興國中學生表現亮眼。記者鄭惠仁／攝影
國中會考成績公布，台南市中西區建興國中學生表現亮眼。記者鄭惠仁／攝影

國中教育會考成績今天公布，台南市區多所國中學生表現出色，其中建興國中有3名學生5A++、作文滿級分，後甲、復興國中各2人。老師預估4A1B就可上台南一中及台南女中，但要比積點分數。

國中會考成績公布後，家長都很關心，前幾志願的錄取分數。有老師分析認說，去年台南一中、台南女中4A1B就上，但都比積點分數，其中南一中約28.8點可上，台南女中是27.6點，今年由級距落點來看，南一中約28.6點，南女中為27.6點。

台南國中會考成績計算，每科6分，總積分是30分，若同分就要比積點，5A++7點、5A+6點、5A5點、B++4點，以此類推；其中作文1點，每級距0.2點。

成績公布後，市區明星國中都維持原有水準，學生表現優異，應藉畢業生520人的建興國中有約230餘人可望上第一志願；畢業生800多人的復興國中也有200多人有機會上第一志願，畢業生約600人的後甲國中超過150人可望上第一志願，民德、崇明國中都近1百人可上第一志願。

建興國中有3名學生滿級分，除了5A++且作文拿到滿級分的6級分，分別是張軒睿、蔡承恩、鄭芳筑。

南一中 國中教育會考 滿級分

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