國中會考屏東區榜首 中正林恩熙、明正張智淇

110年國中教育會考成績今天公布，屏東市中正國中林恩熙和明正國中張智淇，都考出五A++、寫作六級分，並列屏東區榜首。

屏東市明正國中國中教育會考成績5A++有5位，五A以上有57人；其中5A++，張智淇、陳禹寯、邱品誠、蔡雨翰、胡承俊，而張智淇3月已錄取雄中科學班，會考考出5A++作文六級分，是明正有史以來首位同時考上雄中科學班也是5A++作文滿級分的學生。

屏東市中正國中滿級分5A++作文6級分1人，5A++作文5級分1人，5A有37人，滿分25分有48人，平均普通班有3人滿分；校方表示，會考榜首的林恩熙，性格謙和，敬師睦友，五育兼備，在校學習態度積極，敏於思考，勇於求真發問；另5A++作文5級分的郭睿澄是數理資優生，已考取雄中科學班，曾獲中山大學南部高中學生數學科學研究人才培育計畫公費名額。

中正國中校長劉瑞富說，校方開辦學術類或運動類大師班專業性致社團，鼓勵學生適性發展，今年會考成績佳的學生多位是參加機器人、英語實驗班、科學實驗班、機關王、科展比賽的常勝軍，幾乎都通過初級英檢，他們的共通點都不是傳統苦讀型學生，重視自我管理及固定作息。 屏東市明正國中張智淇（中）。圖／本報資料照

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