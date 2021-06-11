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1.6萬人會考拿「5A」較去年略降 英數減C幅度再躍進

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
110年國中教育會考各科等級加標示人數百分比統計表。圖／心測中心提供
110年國中教育會考各科等級加標示人數百分比統計表。圖／心測中心提供

20.2萬人報考的國中教育會考今天放榜，今年五科「精熟」等級最低答對題數比率約79%至90%；「基礎」等級則約占37%至42%。以國文科為例，總題數48題，答對42題可達「精熟」等級。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，各科等級分布跟往年接近。但若單就英文科、數學科，可以發現從103年舉辦會考以來，「減C計畫」已慢慢奏效，兩科減C幅度皆超過5％。

國中會考分A（精熟）、B（基礎）、C（待加強）等三等級，根據今年成績分析，今年五科都拿Ａ有1萬6222人，較去年略減；另有1萬4518人五科都拿C，較去年增2251人。

五科都拿C人數較去年增加，曾芬蘭解釋，去年5C少，原因之一是沒考英聽，英語科待加強比例僅26.74％，今年恢復考英聽後，待加強人數提升到28.2％，且今年國文科、自然科待加強比例略增，數學略減，但若與108年相比人數相當，約佔7％左右。

教育部近年力推「減C計畫」，並以英、數為重點科目，兩科拿Ａ人數持續增加，今年數學及英文拿C者皆約占2成7，占比仍高於其他科。外界也把英文及數學的學習能力差異比喻為「雙峰現象」。

不過，曾芬蘭表示，若從過去8年成績來看，若從考生用能力分配來看，英語跟數學並沒有雙峰現象，尤其這幾年英語跟數學也都有滿大幅度的進步，數學科待加強減少6.4%，英語待加強也減少5.5%，值得大家鼓勵教學現場的老師持續為減C計畫而努力。

曾芬蘭受訪時也補充，現在把學生分精熟、基礎及待加強三等級，學習能力較差的學生，學校老師會替他設定目標，協助從待加強到基礎等級；也有一群人是在C等級，但過去學校推動減C計畫，可在兩、三個月內把待加強學生提升到到B++甚至A，由學校老師「因材施教」，給予不同的教學方案。

去年因疫情沒考英語聽力測驗，該科當年拿A的人數甚至比去年攀升近三個百分點，拿C的人數創七年新低。今年則將英語閱讀及聽力經加權後排序，若與108年相比，拿A的人數相當，拿C的人數則是略降2個百分點。且英聽僅分「基礎」、「待加強」，今年有7成考生拿到基礎。曾芬蘭表示，考生英聽能力確實有進步。

另針對題目難易度穩定性，曾芬蘭表示，英語、數學題目難不難，專業老師一看就知道。過去組題會先控制難易度，將基本題、中等題、難題都有個對應，另也實際到學校搜集資料，掌握學生作答情況，維持題目穩定性。

20.2萬人報考的國中教育會考今天放榜，今年五科「精熟」等級最低答對題數比率約79%～90%；「基礎」等級則約占37%～42%。本報系資料照片
20.2萬人報考的國中教育會考今天放榜，今年五科「精熟」等級最低答對題數比率約79%～90%；「基礎」等級則約占37%～42%。本報系資料照片
110年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表。圖／心測中心提供
110年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表。圖／心測中心提供

芬蘭 英聽 國中教育會考

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