台南直播點閱657萬人次 繼續陪低年級學生到期末

台南市教育局今天下午公布第3版直播教學課程表，希望6月15日到7月2日每一門直播教學的老師，都能陪伴國小低年級學生在家自學，也讓家長安心。

教育局長鄭新輝表示，公版直播教學是依照各年級、各領域的課程進度作安排，所有的課程預定6月11日前全部上完，目前有的課程已經在進行複習。從下周起，各校各年級的任課教師會開始針對學生各領域的學習表現進行多元評量，因此直播教學應可以告一段落，但考量低年級小朋友在家自主學習有難度，在許多家長敲碗許願直播課程不要停的期待下，教師團隊決定延續低年級的直播課程，內容將以引發學生學習興趣、強化基礎學力和生活應用為重心。

新課綱辦公室督學陳思瑀表示，第3版的直播教學課程，以低年級為對象，每天上午維持3節課，內容包含國語文、數學、生活、全英語主題課程等3領域4科目。國語文將以強化低年級寫作與閱讀理解能力為目標，透過主題式教學，引導學生擴寫句子，並延伸到五星級造句法，進而帶入主題閱讀，幫助低年級學生把話講清楚。

全英語主題課程將維持目前的全英語教學，融入生活體驗與樂遊探索的主題，3位外師的表情與肢體語言豐富、發音標準，自推出以來吸引許多家長和孩子一起上課。

數學會以繪本為題材，吸引低年級學生對數學的學習興趣，從古羅馬人的數字、夢想家的披風、義大利麵的肉丸子、零不只是沒有、誰先吃桃子等精彩的數學繪本，教導量的比較、數字的由來、幾何圖形的拼排等數學概念。數學團領召樹林國小校長李貞慧表示，課程內容不只適合低年級學生，中年級的孩子也會很喜歡。

生活課程將會持續以具創意的防疫健康新生活、藝術與律動為主題，帶著學生最愛的玩偶一起做護眼操、暖心陪伴共學，讓低年級學生能夠快樂的在家停課不停學。授課網址：http://www2.tn.edu.tw/hlearning/

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