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以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

芳苑國中畢典後老師送證書到家

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年彰化縣很多國中邀請蔡阿嘎預錄畢典祝福影片中的橋段。記者簡慧珍截圖自芳苑國中線上畢典
今年彰化縣很多國中邀請蔡阿嘎預錄畢典祝福影片中的橋段。記者簡慧珍截圖自芳苑國中線上畢典

彰化縣國中今天同步舉辦線上畢業典禮，芳苑國中、埔心國中等多所國中請網紅蔡阿嘎預錄畢典祝福，成為今年線上畢典的另一項共通特色；芳苑國中畢業班導師決定扮演夏季聖誕老公公，親送畢業證書、禮物到家，「再看一眼」互道珍重。

今年很多國中請網紅蔡阿嘎錄製畢典祝福，影片出現的祝福團隊組合不同，芳苑國中的畢典影片由蔡阿嘎、大頭佛、暴牙B一起祝福芳苑國中畢業生，在埔心國中的畢典影片，蔡阿嘎和二伯祝福埔心國中畢業生；不同學校，安排不同表演組合，不失新鮮感。

今年線上畢典，師長致詞必有縣長、鄉鎮市長、家長會長、鄉鎮市代表會主席、重要師長和校長，有些學校分開放在畢典網站讓學生點開觀看，有的學校剪輯一支成影片，長度控制在50分鐘以內，約一堂課時間，學生可以耐心看完。

大多數國中採畢業生分流領取畢業證書和禮物，芳苑國中有3個畢業班、62名畢業生，班導師想跟學生好好道別，決定在畢典後作最後一次家庭訪問，事前約定時間，師生在門口見面，不進家裡，老師把事前包裝成袋的畢業證書、禮物和輔導課等相關退費一併交給學生。

網紅 班導師

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