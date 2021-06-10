疫情衝擊 屏東中正國中馬斯特設計專班末代畢展改線上

疫情影響，全國第三級警戒延長到6月28日，學生們的畢展也改為線上或是取消，屏東縣立中正國中第三屆馬斯特設計專班，今年是最後一屆，學生們也發揮設計精神，將原本畢展改為線上展覽（https://www.youtube.com/playlist?list=PL0jo0uGGOxBe-eqocP_sU4b_NCpZyt8td），透過影片介紹，帶領大家認識他們三年來學習成果，拍攝宣傳影片紙飛機線上接力穿梭，展現線上學習成果，感受到學生們創意無限。

屏東縣立中正國中三年前參考德國教育制度提前分流精神，規畫「馬斯特（MASTER）理念學校實驗教育」，讓學生在國中三年接觸到專業課程，學科、術科並重發展，七年級起開課，與現行技藝教育九年級才接觸職業課程大不同；時任中正國中校長、現任明陽中學校長涂志宏也在影片分享，馬斯特的結束不是代表錯誤，他勉勵同學們，要具有挑戰與創新的能力。

馬斯克專班今年最後一屆，29名學生，為此次畢展，學生同步準備國中會考與畢展，疫情還沒有升級前，原本規畫實體展覽，但疫情變化太快，經討論後改為線上展覽，這時也展現學生三年來的學習成果，線上影片剪接，錄製影片，師生們一同執行。

馬斯克專班畢業生總召陳姮妘、副總召潘宜綸戴著口罩錄製影片，她們說，畢展主題「FM202.9」，F代表Final與Forever，最後一屆，第三屆馬斯特專班學生，國中三年生活，「會永存在彼此心中」。Ｍ代表Ｍaster與Me，馬斯特班與我，「所有作品創作都是以個人為出發點」，馬斯特班將每個人聚集一起成就這一班，數字20代表入學年度，2018與畢業年度2020年，全班有29人。

透過線上展覽，學生們錄製作品介紹，學生朱宥寧作品「冠絕一時」，三幅畫作展現疫情衝擊與紛亂，口罩、疫苗入畫，她說，新型冠狀病毒肆虐全球，世界各地人心惶惶，學者們無不絞盡腦汁尋找治療方法，各行各業人們想出許多辦法面對，她相信疫情只能困絕人們一時。

師生們也接力拍攝紙飛機接力宣傳影片，腳本設計討論，都是透過線上完成，展現線上教學的成果。學生們感謝學校大力支持，策展美術老師丁彙芸、學校職探中心教學實習組組長黃淑慧、影片剪輯課程老師楊昆章等人。 屏東縣立中正國中第三屆馬斯特設計專班，今年是最後一屆，學生們發揮設計精神，將原本畢展改為線上展覽，透過影片介紹，帶領大家認識他們三年來學習成果。圖／屏東縣中正國中提供 屏東縣中國中馬斯特專班畢業班學生朱宥寧作品「冠絕一時」，三幅畫作展現疫情衝擊與紛亂，口罩、疫苗入畫。圖／屏東縣中正國中提供 屏東縣立中正國中第三屆馬斯特設計專班，今年是最後一屆，學生們發揮設計精神，將原本畢展改為線上展覽，並拍攝宣傳影片紙飛機線上接力穿梭，展現線上學習成果，感受到學生們創意無限。圖／屏東縣中正國中提供

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