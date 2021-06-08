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我的女兒是同學！永平工商母女檔今年同時畢業

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
姜美紅與曾佳樺母女今年6月一同取得永平工商的畢業證書，兩人開心合照。圖／永平工商提供
姜美紅與曾佳樺母女今年6月一同取得永平工商的畢業證書，兩人開心合照。圖／永平工商提供

鳳凰花開，正值畢業季節，桃園市永平工商一對母女姜美紅與曾佳樺今年6月一同取得永平工商的畢業證書。姜美紅當年因故無法順利完成學業，3年前小女兒準備升高中的契機，意外燃起她重返校園的念頭。

姜美紅說，重回校園讀書這件事，其實自己心裡想了很多年，但一直不敢嘗試，加上還要接送小孩，想了又想，最後仍然選擇放棄，直到3年前小女兒準備就讀高一，姜美紅悄悄萌生重拾課本的想法，當時心情忐忑不安，害怕自己無法適應，但小女兒告訴她「媽媽可以一起讀啊！我們可以當同學」，終於讓她鼓起勇氣。

姜美紅求學期間，除了照顧長輩，始終秉持非必要絕不請假的原則，雖然她只能報讀夜間進修部餐飲科，但很慶幸遇到每科老師，都很盡責教導專業科目，讓她在畢業前如願考到夢寐以求的烘焙與中餐證照，完成未竟的夢想。

姜美紅的女兒曾佳樺就讀表演藝術科，從小熱愛唱歌跳舞，但進到學校後才發現，所有科目都要摒棄過往經驗，從零開始學起，雖然過程很累很辛苦，也曾經想要放棄，但對表演的熱情及堅定信念讓她撐了過來。

曾佳樺說，3年期間，她參與大大小小的作品展、科展到畢業展，透過展演成長許多，這次畢業展擔當變臉其中一角，看著台下掌聲不斷，也覺得自己沒有做錯決定。

姜美紅和女兒一同就讀永平工商，重新穿上高中生制服。圖／永平工商提供
姜美紅和女兒一同就讀永平工商，重新穿上高中生制服。圖／永平工商提供
姜美紅重返校園，如願考到夢寐以求的烘焙與中餐證照。圖／永平工商提供
姜美紅重返校園，如願考到夢寐以求的烘焙與中餐證照。圖／永平工商提供

永平工商

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