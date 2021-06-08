小四英文題目媽看傻「當家長太難了」網笑瘋：以為是數學題

疫情尚未趨緩，指揮中心昨（7日）宣布三級警戒延長至6月28日。目前各級學校遠距教學至學期末，學生在家自學令不少家長相當煩惱。近日一名女網友發文分享「誇張小四英文題目」，她看完題目後直呼「當家長太難了」，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文，她在文中說明疫情期間小孩在家中遠距上課，一日就讀小四的孩子問她英文題目，沒想到題目描述讓她一頭霧水，完全不知道該如何回答。

她貼出題目照片，共有三題都是圖示運算，第一題是電腦減去LINE圖示，第二題則是墨水減去鑰匙加上眼睛，最後一題更加複雜，是五分之二的「爸爸的弟弟」，加上五分之三的「訂購」。原PO看完哭笑不得，「小孩問我這什麼？當家長的太難了，你知道一起床就想找孤兒院的心情嗎？」

一名女網友發文分享小四英文出現的創意題目，她也直言「當家長太難了」，貼文引起熱議。圖／取自 爆廢公社公開版

貼文引起網友熱烈討論，「看了留言我就放心了，我以為只有我看不懂」、「別說題目難了，我都分不清楚這是英文題還是數學題了」、「林北當補習班英文老師都看不懂了，我等等去提離職」、「現在換成爸媽對小孩說：辛苦了！加油！」、「邏輯推理 腦力激盪吧，只是變成英文而已。小時候去上過這種課很好玩欸，比補英文數學理化好玩」。

貼文也釣出許多神人解題，「1. online - line = on。2. ink - key + eye - e = in。3. 2/5 uncle + 3/5 order = un + der = under，應該是這樣吧，也太燒腦了」。

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