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延長停止到校上課 彰化教師用綜合分數打期末成績

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
防疫延長第三級警戒，學校教室空無一人，期末改為線上繳報告。記者簡慧珍／攝影
防疫延長第三級警戒，學校教室空無一人，期末改為線上繳報告。記者簡慧珍／攝影

中央宣布防疫第三級警戒延長到6月28日，彰化縣政府第一時間通知國中、小學，畢業考、期末考和補考可採多元方式評量。明道大學今天也通知師生，期末考、碩博士論文口試改以線上進行，期末考可採多元辦理，不限定只有考試。

彰化縣政府教育處表示，因應疫情延長學生停止到校上課期間，國中、小學的期末考、補考，一律比照畢業生的畢業考、期末考與補考，各校可採多元方式進行評量。

彰化縣有5所大學，半個月前就有大學通知師生，期末考改為線上繳交報告等多元方式評量，不返校考試。明道大學今天根據中央決定，期末考、碩博士論文口試改以線上進行，期末考試教師可採多元辦理，不限定只有考試，依問題解決、技能、實作參與、報告、作品製作影片、線上展演等方式都能作為評量方式。

不過，大學生和高中有能力繳交線上報告，國中、小學學生繳交報告恐有困難，國中、小學師都為評分傷腦筋。有些老師線上命題開放學生作答，發現學生程度「突飛猛晉」，在無從查證的情況下，只好參照停課前的上課表現，用綜合表現打期末分數。

疫情 返校

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