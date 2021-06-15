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寫作教室／新課綱強調「自主學習」 學習人生自己設計

聯合報 / 聯合報寫作教室講師 王一亘老師／撰寫
寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage

相較於新課綱，以往的教育模式較傾向上對下的威權關係，而新課綱所強調「自主學習」則是走向教育者與學習者「共同成長」的陪伴關係。也就是說，學生需要認知到「學習是自己主動去涉獵知識、增加技能」的，打破以往單純地被動式吸收。因此，自主學習歷程有助於學生在這快速變化的社會中培養這項能力。

那麼該怎麼建立自主學習的「計畫」呢？首先要先反問自己：

①對什麼樣的研究、學習主題感到好奇，而且有意願想要深究？

②鎖定大方向後，下一步便可開始聚焦，在第一次訂定主題時，不一定要立刻做出前無古人、後無來者的項目。

③計畫目標只要是能夠促進自身成長，與擁有足夠多元與實踐的方法，保持一定的彈性就可以了。

比方說，圍棋對大腦的成長會產生哪些影響？又或是如何將遊戲版《返校》改編成電影版的製作過程？主題可以天馬行空，但計劃部分則需要全面與具體。

因此，下一步學生必須進一步思考下表的問題：

對象有哪些？→做哪些事情？→具體執行方式→預計何時達成→分析專案優劣

以上述《返校》此主題為例，可以規劃兩個月的時長，每週按執行內容分配相應時數。製作對象可能有自己，與需要學習遊戲產業與電影製作相關的專家。  

要做的事情如：①學習如何製作一款遊戲、②學習如何從遊戲中建立完整的故事、③跨領域轉換時需要注意哪些事情。具體執行方式則可分為上相關課程的時間，與課後研究兩部分，並各自列點陳述。分析專案優缺點部分，可以在規劃整個計畫內容時先做一遍，此計畫完成後再做另一份。兩相參照會有助於後續的發展。

學習計畫本身不需要太複雜，且建議隨時調整。有時候會在執行過程中，發現所需時間與預期不同，那麼便可隨時檢核、記錄下來並且稍作調整。最後，在建立學習計畫時，請務必考量自身的限制條件，例如身邊可用的資源有哪些、時間是否充足、若執行間卡關可尋求協助的彈性為何？如此一來，可免於計畫本身完美，卻變數不斷難以執行的遺憾。

自主學習 課綱 寫作教室

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