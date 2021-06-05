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以笑容衝破疫情 高市阿蓮國小畢業照很另類
疫情阻礙畢業典禮舉行，高雄市阿蓮國小165名畢業生則留下每個人在校園的歡笑身影，拼貼成一幅大型畢業照，為這場疫情中的畢業典禮留下不一樣印記。
阿蓮國小原訂本周舉行第76屆畢業典禮，並計畫把大家的合照做成一個大背板，無奈碰上疫情，典禮取消，只好改為學童各自上傳照片做成拼貼照，反而紀念性十足。
這張拼貼版「大合照」，每名學童臉上都掛滿笑容，有人抱著比卡丘、小火龍或黃色小兵等；也有人拿著「我畢業了」的牌子，有人比著大愛心，慶祝自己畢業。
校長蘇聰榮表示，這張照片將放在學校FB粉絲頁與校網，讓畢業生們都能找到自己最開心的歡顏，回憶在疫情嚴峻時，仍以笑容保持樂觀與積極向上的心共同抗疫，期待疫期早日過去。
儘管實體畢業典禮無法舉辦，阿蓮國小師長仍為每名畢業生們準備畢業禮物，除了個人努力得來的畢業獎項外，還有一張專屬「蓮小好兒童」的一卡通，以及和班上同學合影的紀念杯，紀錄學習成長的隨身碟。
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