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以笑容衝破疫情 高市阿蓮國小畢業照很另類

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄阿蓮國小將165名畢業生，充滿笑容的歡顏製成一張拼貼版的大型畢業照。圖／阿蓮國小提供
高雄阿蓮國小將165名畢業生，充滿笑容的歡顏製成一張拼貼版的大型畢業照。圖／阿蓮國小提供

疫情阻礙畢業典禮舉行，高雄市阿蓮國小165名畢業生則留下每個人在校園的歡笑身影，拼貼成一幅大型畢業照，為這場疫情中的畢業典禮留下不一樣印記。

阿蓮國小原訂本周舉行第76屆畢業典禮，並計畫把大家的合照做成一個大背板，無奈碰上疫情，典禮取消，只好改為學童各自上傳照片做成拼貼照，反而紀念性十足。

這張拼貼版「大合照」，每名學童臉上都掛滿笑容，有人抱著比卡丘、小火龍或黃色小兵等；也有人拿著「我畢業了」的牌子，有人比著大愛心，慶祝自己畢業。

校長蘇聰榮表示，這張照片將放在學校FB粉絲頁與校網，讓畢業生們都能找到自己最開心的歡顏，回憶在疫情嚴峻時，仍以笑容保持樂觀與積極向上的心共同抗疫，期待疫期早日過去。

儘管實體畢業典禮無法舉辦，阿蓮國小師長仍為每名畢業生們準備畢業禮物，除了個人努力得來的畢業獎項外，還有一張專屬「蓮小好兒童」的一卡通，以及和班上同學合影的紀念杯，紀錄學習成長的隨身碟。

儘管實體畢業典禮無法舉行，高雄市阿蓮國小仍替每名畢業生準備豐富的畢業禮物。 圖／阿蓮國小提供
儘管實體畢業典禮無法舉行，高雄市阿蓮國小仍替每名畢業生準備豐富的畢業禮物。 圖／阿蓮國小提供

新冠肺炎 COVID-19 停課

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