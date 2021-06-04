永慶高中線上直播畢典 時光機畢業歌師生祝福好感動

6月畢業季，碰上嚴峻的新冠肺炎疫情，各校取消畢業典禮改以視訊方式進行。嘉義縣立永慶高中上午以線上直播舉行畢業典禮，校長蘇淵源和畢聯會長陳珈薇化身YOUTUBER直播主，畢典進行2個小時。

原先有同學笑稱：「我們這屆畢業生，生於SARS，畢業於COVID-19，是歷年來最悲慘的一屆。」但當學生聽到畢業生代表陳珈薇的現場致詞，以及畢業歌響起時，學生們紛紛在留言區直呼「好感動」、「我落淚了」。

線上典禮比照實體畢業典體模式，該有儀式一點也不馬虎，校長蘇淵源期許畢業生用有限生命，為自己創造無限價值，雖然少了熱鬧相互拍照、擁抱畫面，但師生祝福的心沒缺席。

今年是永慶第十屆畢業典禮，也是校長蘇淵源畢業典禮。典禮以「拾光永現餘慶猶存」為主題，畢業生透過短片回憶在校生活，配合畢典主題，畢業歌「時光機」，輕快曲調結合RAP的演唱方式，娓娓述說高中三年的點點滴滴，以及師長的叮嚀與諄諄教誨，歡樂的歌聲中，滿滿的回憶與感動。

畢業歌最大亮點是，學生將校長蘇淵源名字嵌在歌詞裡，「我們凡事求一個緣，喔淵源，喔淵源，喔淵源，感謝能有這段淵源」。學生藉此表達與「淵源」校長的難得緣分，並感謝校長平日的溫馨叮嚀與關懷。

籌畫畢業典禮的訓育組長許尹碩說，為彌補學生無法到校參加畢業典禮，以及疫情爆發後許多活動紛紛被取消的遺憾，線上畢業典禮完全比照實體畢業典體的模式，努力營造臨場感，即使隔著螢幕，也要讓畢業生和全校師生有「身歷其境」的感動。 嘉義縣立永慶高中上午以線上直播舉行畢業典禮，校長蘇淵源和畢聯會長陳珈薇化身YOUTUBER直播主，畢典進行2個小時。圖／永慶高中提供 嘉義縣立永慶高中上午以線上直播舉行畢業典禮，校長蘇淵源和畢聯會長陳珈薇化身YOUTUBER直播主，畢典進行2個小時。圖／永慶高中提供 嘉義縣立永慶高中上午以線上直播舉行畢業典禮，校長蘇淵源和畢聯會長陳珈薇化身YOUTUBER直播主，畢典進行2個小時。圖／永慶高中提供

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