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大學線上畢典 領取畢業證書一國多制

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學設藝學院院長黃俊熹（右）代表畢業生，從校長梁卓中手中接過畢業證書。圖／大葉大學提供
大葉大學設藝學院院長黃俊熹（右）代表畢業生，從校長梁卓中手中接過畢業證書。圖／大葉大學提供

疫情持續延燒，全國各級學校今年都舉辦線上畢業典禮，彰化縣大葉大學各學院院長代表畢業生，從校長梁卓中手中接過畢業證書，象徵完成4年學業，畢業生自7月8日起分流領取畢業證書，為了避免群聚，沒領取期限；明道大學6月19日舉辦線上畢典，領取畢業證書方式視教育部後續防疫規定。

今年各級學校的線上畢典，師長講話都採預錄，跟縣長王惠美的線上致詞剪輯成師長講話。大葉大學今天線上畢典，縣長、董事長、校長、校友總會理事長到畢業生代表致謝詞、教務長致推薦詞都是預錄影片。

畢業生代表、第24屆學生會會長的護理學系應屆畢業生林筱芹在影片中表示，畢業生踏出校門後，獨自面對每一個挑戰，未來雖然充滿不確定，卻也擁有更多可能，每一次的熱情背後都是有原因、有意義的，祝福應屆畢業生迎向美好的未來，創造獨特的精采。

大葉大學應屆畢業生的畢業證書，預定自7月8日起開放領取，畢業生向各系所預約時間親自或委託代領，學校建議畢業生分流，領取沒限期。

明道大學6月19日舉行線上畢典，預錄師長致詞之外，畢聯會根據各系所特色和畢業生的自述製作「有劇情」的畢業特輯，走溫馨、鼓勵人心路線。對於領取畢業證書，明道大學表示，將等中央疫情指揮中心宣布下一階段的防疫措施，才能確定領取方式。

大多數高中職校完成線上畢典，因應大學入學報到日期，高中職宣布6月15日至30日之間領取畢業證書。

大葉大學 疫情 教育部

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