金甌校友暖捐獎助學金 清寒優秀學妹足感心
金甌女中第26屆畢業校友丁嘉慶女士偕夫婿劉大元醫師，慷慨捐贈200萬元給母校設置金甌女中丁嘉慶校友獎助學金，幫助經濟困頓學妹們順利完成學業，盼為國家社會培育更多未來菁英。
金甌女中校長田桂華與一級主管們代表學校接受善款時表示，期許所有領受獎助學金的學生們除專心學業外，也能常懷感恩心，未來傳承這樣的美意開創自己的人生道路。
「有金甌，才有我！」丁嘉慶感念求學期間母校暨師長們的培育，當學校獲悉她的想法後，即擬定金甌女中丁嘉慶校友獎助學金辦法。依據辦法，本學期撥付「清寒學生助學金」合計125人，後又徵得其同意額外針對技優、績優表現及錄取國立大學的畢業生頒發「績優學生獎學金」。
丁嘉慶今年已前、後捐贈兩百萬元給金甌女中成立獎助學金專戶，未來還將以永續基金模式，每學年持續頒予清寒學子及成績優異學生百萬餘元獎助學金，同時另視當年度提報的學生獎項調整名額及金額。
校方表示，愛心無限的丁校友不僅捐款給母校成立獎助學金，也曾捐贈300萬元給新北市消防單位購置救護車，身體力行「施比受更有福」的信念，回饋社會，善舉受到各界肯定。
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