桃園雙語小學堂公視YouTube首播 7國小打造全美語頻道

桃園市教育局因應疫情停課，邀集國小雙語聯盟義興等7所國小來自美國、 加拿大、南非、澳洲的外師與本國教師合計30多人，打造媲美國外教學頻道「雙語小學堂」，今天下午2點在公視、YouTube和地方3家有線電視台公益頻道首播，第1天播出4集每集約20分鐘，由4所國小自行製作不同的主題單元發。

雙語小學堂播出至16日，除了周六日，每天下午2點起開播共有32個單元，可以在YouTube重複觀看，在各縣市首創。

第1天由義興國小打頭陣，推出「Covid-19/Home Workout」，結合全球疫情及生活時事，介紹防疫及居家健身，由外師示範做瑜珈。校長馮立縈強調學外語不怕難，怕沒環境，「雙語小學堂」就是要打造學習環境，而非教學生如何準備英文考試，就像新加坡、芝麻街一樣有學習頻道資源，桃園的雙語小學堂營造全美語的環境，主題涵蓋防疫、節水時事、異國文化、美食介紹、生活動手做等內容，讓學子居家學習也能沉浸在雙語環境中，提供豐富多元的線上學習課程，落實居家學習不中斷。

除了義興國小，參與雙語小學堂製作單元的還有快樂、內壢、青埔、山豐、大坑及五權國小。

義興國小首播「Covid-19/Home Workout」，其他單元有「Earth Day」引導學生落實節水愛地球、「Welcome to Matt’s」運用數學於購物及現金兌換、「Baking Cupcakes」由外師親自烘焙杯子蛋糕，提升動手作的樂趣。

快樂國小推出端午節主題，結合藝文、綜合及生活領域，錄製「手作粽子香包」、「龍舟賽播報」、「外國人看台灣端午節」、「造龍舟」等課程，打造熱鬧活潑的雙語學習氛圍。 內壢國小錄製「皮影戲偶DIY」、「英語童歌歡唱」、「可愛動物書籤」、「動物健康操」、「保健用品停看聽」等課程，學子可邊看節目邊唱跳及動手做，讓雙語學習更生活化及趣味化。

山豐國小結合藝術、綜合及自然，推出「繽紛色彩樂」、「印度美食」、「神奇冰淇淋」、「回收紙大變身」等多元化課程，提供學子展現創意的舞台。

青埔國小錄製「Healthy Breakfast」、「Sports」、「Leadership」、「Plant Seeds」等課程，引導孩子注重飲食、運動及人際關係，發展為身心健康的好兒童。

大坑國小推出的線上雙語課程，帶領孩子由數位繪本小書蟲成為實體繪本創意家。停課不停學，親子居家防疫共讀、共學、共創作。五權國小以生活課為主軸，製播「水的浮力」、「Baby animals 」課程，帶領孩子進行有趣的實驗及創作閱讀小書，感受雙語學習的奧妙。

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