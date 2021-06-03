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新北瑞芳高工 打造東北一工優質學府

聯合新聞網 / 新北訊

瑞芳高工辦學績優，贏得「東北一工」稱號。圖／瑞芳高工提供
瑞芳高工辦學績優，贏得「東北一工」稱號。圖／瑞芳高工提供

新北市瑞芳高工創立於民國23年，3萬多名校友分佈於各行各業。校方呼應學生興趣與就業市場需求為發展目標，致力打造具有多元學制和技職特色的優良學府，優秀辦學成績贏得「東北一工」稱號，成為瑞工師生傳承的責任與使命！

瑞芳高工體育班有排球、羽球、桌球專長。圖／瑞芳高工提供
瑞芳高工體育班有排球、羽球、桌球專長。圖／瑞芳高工提供

多元學制、技職獲旗艦級補助

就學制來看，瑞工配備機械、電腦機械製圖、空間測繪（原土木科）、建築、室內空間設計、資訊、電子、電機、應用英語9大職業類科，以及綜合高中（自然學程）、社會學程、臨床衛生護理專班、資訊應用學程、體育班（排球、羽球、桌球專長）、集中式特教班（餐飲服務科）、建教合作班和進修部。不同類科學生有不同發展機會，需要培育不同優勢能力，正為12年國教基本精神所在。

瑞芳高工電機科學生協助鄰里「點亮東北我的家」。圖／瑞芳高工提供
瑞芳高工電機科學生協助鄰里「點亮東北我的家」。圖／瑞芳高工提供

瑞芳高工電子、資訊科舉辦家電再生研習營，回饋鄉里。圖／瑞芳高工提供
瑞芳高工電子、資訊科舉辦家電再生研習營，回饋鄉里。圖／瑞芳高工提供

瑞芳高工是新北市唯一設有土木建築、電機電子、機械、設計、外語等群的學校，在108課綱的推動下，全校以「智慧、綠能、精緻、科技」為四大發展主軸，建構成充滿活力、建構希望、熱忱滿佈的優質學府。

瑞工連續兩年榮獲新北創新教育加速器計畫最優「旗艦級」補助，穩居新北市第一。今年北區技能競賽中奪得1金、2銀、2銅、5優勝、3佳作傲人成績。109學年度也在工業類科技藝競賽榮獲5金手、4優勝，東北角旅行智囊團教學團隊連續六年獲教育部教學卓越獎，金質獎一次、銀質獎、佳作各兩次、優等一次。

瑞芳高工參加2020技藝競賽榮獲5金手、4優勝。圖／瑞芳高工提供
瑞芳高工參加2020技藝競賽榮獲5金手、4優勝。圖／瑞芳高工提供

辦學理念「優質瑞工、技職先鋒」

瑞芳高工顏龍源校長提出「優質瑞工、技職先鋒」辦學理念，持續提升教學、研究、行政及服務品質，締造多項優異績效。學校以優質學府的目標追求卓越，不斷創新為永續經營的目標，始終秉持著日新又新精神，備受社會各界肯定。

瑞工師生優質表現展現學校多元的豐沛活力，達成創新共好理念，使更多優秀學子適性揚才、在地就學，更讓學校的辦學理念與類科特色都能有效的行銷與展現。學校也將繼續朝向「品格、創新、勤學、巧藝」的學生圖像，以「品學顧兼」、「創新發展」、「嚴教勤管」及「技藝創研」優質辦學方向繼續前進。

瑞芳高工資訊服務組

地址：新北市瑞芳區瑞芳街60號

電話：02-24976273

網址：https://lihi3.com/xuhHI

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瑞芳 建築

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