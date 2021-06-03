新北安康高中文武雙全 讀書體育樣樣行

安康高中學生參加「2021台灣國際科學展覽會」奪得佳績。圖／新北市安康高中提供

安康高中校內設備完整，擁有5萬本藏書的圖書館、多功能演講廳、體育館、半戶外球場、各科專科教室及戶外大操場等，且積極辦理國際教育交流活動、校外科學活動及藝文參訪活動等，給予學生多元學習及發展舞台。

安康高中教學資源不分國、高中，全校共享，校內社團包括熱音社、動漫社、管樂團、烘焙社、籃球社、熱舞社、魔術社等，其中國中部童軍團多次榮獲獎項「新北市績優童軍團」。

安康高中學生畢業前都須參加「42K強行遠足-勇敢安康人」，盼學生學會面對挫折，努力前行。圖／新北市安康高中提供

創客學校多元選修課程

安康高中為參加新北市教育局技職科推動的創客學校，在這5年的推廣中，讓學生在高一便能夠接觸到創客教育開設的各種多元選修課程。

像是特色課程「控動機器人」能培養學生實作能力，並跨領域結合物理、數學、資訊、生活科技等學科，讓學生能學到多元的知識，不只推動多元課程，還輔以課後社團形式，強化學生參賽交流技能，讓修習課程的學生有機會參與機器人、生活科技等各項動手做的競賽。

安康高中創客師生團隊全神貫注投入FRC競賽。圖／新北市安康高中提供

學校致力推動生活科技與創客教育，期望培養具備實作能力的AI、資訊、理工專業人才。FRC競賽是目前全球最頂尖高中生工業級機器人競賽，新北市安康高中創客師生團隊，在2020FRC科學園區臺中區域賽，展現高度創客能力及團隊合作精神，脫穎而出獲得冠軍。

康高中創客師生團隊在FRC競賽中展現高度創客能力及團隊合作精神，奪得佳績。圖／新北市安康高中提供

豐富校園生態引領探索

安康高中生態豐富，校方會以環境資源辦理「蛾蝶工作坊」、「生物美學工作坊」，帶領有興趣的同學認識校園生態，進而引發探索科學的興趣。像是學生的參賽作品「菌菌有味-真菌及塔粉綠尺蛾幼蟲食草選擇之探討」不但獲得新北市科展特優後還在「中華民國第60屆全國中小學科學展覽會」決賽，勇奪植物學科第一名，同時也獲頒企業特別獎「大成獎特優」、「2021台灣國際科學展覽會」榮獲微生物學科四等獎，為該校科學競賽成果寫下新紀錄。

安康高中國中部成立4年便奪下「109學年度國中籃球甲級聯賽男子組」冠軍。圖／新北市安康高中提供

國中籃球隊奪JHBL冠軍

安康高中不只文科強，他們的國中部籃球隊成軍4 年，便以黑馬之姿打敗眾多強敵，奪下「109學年度國中籃球甲級聯賽男子組」冠軍，也為新北市32年來拿下第一座冠軍獎盃。教練馬澤閎摘下「最佳教練」獎項，學生王翊仲榮獲得「國中男籃甲級聯賽MVP」及「助攻王」，成為今年JHBL的最大贏家。

安康高中學生在全中運角力男子團體高男組競賽總錦標獲得金牌。圖／新北市安康高中提供

安康高中學生除籃球隊，在全國中等運動會上皆有傑出表現，於角力、空手道與舉重三個項目，成績大放異彩，在110年全中運比賽榮獲10金6銀9銅佳績，角力男子團體高男組競賽總錦標金牌、角力女子團體高女組競賽總錦標銅牌。選手們在競賽場上竭盡全力，以超越自我為期許，奪得金牌為目標。

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