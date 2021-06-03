普台高中多元人才 國內外頂尖名校大滿貫

今年國外升學成果傲人，學生錄取學校皆在世界排名前50名內！圖／普台高中提供

長程全人教育 培育「贏」戰國際的人才

今(2021)年普台高中多人錄取台大系所，以及清大、陽明交大、成大、政大等學校，均為普台國中小直升生。另有27位學生全數進入世界前50大知名學府，8位錄取全美排名前30大學，2位錄取世界頂尖藝術學校，亮麗成果展現普台12年一貫優質的全人教育。

左起依序為南投狀元林均翰、陳潁、周彥廷和葉怡秀，分別錄取台大電機、牙醫、大氣科學、日文系！4人均從小一起就讀普台。圖／普台高中提供

普台國小、國中到高中作為唯一完備「品格教育」、「跨領域學習」及「五語教學」的全住宿型學校，以12年一貫的課程，為國家培育「贏」戰國際的人才，形塑出有別他校的優勢與多元特色！

國際升學課程 五語教學，邁向世界舞台

普台在國一即設有「國際英語銜接課程」，國二、國三開設「國際儲備班」，以銜接高中部的「國際班」，近年更向下扎根，從國小六年級開始銜接國際課程。為讓學子浸濡在多元的學習環境中，普台建置功能完備的Study Chamber、Smartboard、語言視聽教室及主題情境教學的外語情境教室；國際班課程皆由專業外籍教師以全英文授課，培養學子各科聽說讀寫的能力，提早適應國外的授課模式，此外，聘有專業師資輔導學生申請國外大學，且積極安排學生參與各項國際活動。

國際升學課程皆由專業外籍教師以全英文授課，培養學子各科聽說讀寫的能力。圖／普台高中提供

「從普台出發，與國際接軌」是普台教育的核心目標。首創「外語課綱」有系統地推動12年一貫的五語英日法西德教學，搭配主題情境式教學，扎實的外語學習讓孩子擁有一把打開世界大門的金鑰匙！

跨領域多元學習 普台精進計畫行之有年，成果豐碩

普台開設英語辯論、專題研究、機器人、程式設計素養班及科學、語言學、資訊、地理、歷史等奧林匹亞培訓課程。在扎實的培訓課程及專業的師資指導之下，多位高中生進入台大、清大的數學、物理、化學、生命科學等研究人才培育計畫，連續5年獲頒「哈佛大學書卷獎」，更參加了哈佛、耶魯等模擬聯合國會議，優異表現成果傲人。

高二學生林品均(右)和胡道瑜(左)勇奪「2021 NSDA（全美演講與辯論協會）台灣區選拔賽」VLD（林肯-道格拉斯式辯論）高中組冠、亞軍，將代表台灣赴美角逐2021年6月世界辯論賽。圖／普台高中提供

勇奪日本、香港、韓國、烏克蘭國際發明展14金、11銀、1銅、6特別獎、「2019臺灣國際科學展覽會」二等獎、「2019俄羅斯未來科學家博覽會」三等獎、「第十三屆VEX亞太區機械人錦標賽」全國第三名及Judges Award、「2020 iWorld創意競賽」2金3銀、「2021 國際語言學奧林匹亞競賽台灣國手選拔賽」全國第二、2020-2021 VEX V5 Taiwan Open錦標賽全國第一、「2021 NSDA台灣區選拔賽」VLD（林肯道格拉斯式辯論）高中組冠、亞軍，代表台灣赴美參加2021年6月世界辯論賽、獲得「2021年國際經濟學奧林匹亞台灣國手選拔賽」一階國手正取資格，並取得「2021年亞太語言學奧林匹亞競賽」銅牌獎，獲選 2021 國際語奧的台灣國手資格。

「2021國際語言學奧林匹亞競賽台灣國手選拔賽」，國三高顥瑄從全台灣228位菁英參賽者中脫穎而出，以全國第二名的佳績拿下第一階段國手正取資格，高二高詮賀獲得一階備取。圖／普台高中提供

「飲水‧思源」教育旅學 走讀課程開新窗

此外，普台有系統地發展教育旅學走讀課程，從學校出發，發展結合埔里在地資源的教學路線，分為眉溪、北港溪、濁水溪，以及新近紀地質等四大主軸，共十三個跨領域的子題課程；更帶領學生遠赴金門、廈門、香港、深圳及烏魯木齊進行田野考察。專業扎實的行前課程，帶領學生先了解現地課程相關觀念，引導反思「學習這件事」。行後課程鼓勵學生從專業科目的角度找出現地遭遇的發展困境，提出解方。2020年27位高二學生造訪有「南投秘境」之稱的武界，深入了解偏鄉部落的現況，自發性響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」，協助籌募部落送餐所需的資金，將一日義賣所得28萬5500元全數捐贈財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會，用愛與行動，助南投偏鄉的弱勢長輩能有健康美味的溫熱餐食。

高二學生自發性籌辦義賣活動，送愛進偏鄉。圖／普台高中提供

品格教育 黃金學力必備素養

優良的品格是決勝未來的關鍵，品格教育是普台教育的一貫核心，透過校本課程陶塑學子內在涵養，使學習更有效益。「國學」、「靜心」、「書法」本位課程涵養學子倫理道德精神、厚實文化底蘊、培養專注力。普台學生全體住校，日夜間老師引導孩子正確的知見觀念，獨一無二的生活品格教育，培養孩子獨立自主、溝通協調及團體生活的能力，為學子打下良好品德的基礎。

普台敬師釋奠禮，培養敬師勤學品格力。圖／普台高中提供

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