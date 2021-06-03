新北高中放眼國際 辦學有成獲肯定

新北市立新北高中。圖／新北高中提供

新北高中2015年起由校長倪靜貴推動國際化發展，包含英文口語教學由外籍教師駐校、挑戰國際數學競賽、美國NASA策略聯盟合作，也發展音樂、體育特色班，校內更有國際學生。新北高中擁有頂級教學設施，創校24年就在淡水河左岸享「辦學有成」的聲譽。

外籍教師駐校教學

新北市立新北高中原名是國立三重高級中學，2013年應新北市升格直轄市的改隸而更改校名，校內有4座綠草原，中式、歐式花園；首任校長張輝政完成系統性教學設施，接續校長胡劍峰、江家珩邁向精緻化教學，現任校長為倪靜貴。

新北高中的校園處處綠意盎然。圖／新北高中提供

校長倪靜貴上任後由基礎的在地化各科成就，躍升邁向國際化發展，新北高中的英文口語教學由外籍教師駐校教學，還裝設雙語文化的情境教室設施；數學科每年與美國高中同步測驗數學實力，也在新加坡國際數學競賽獲得銀牌獎。

2019年新北高中成立STEAM自造行星聯盟，連結三重地區國小、國中及高中等學校教師，成為新北市化學科輔導團學校；2016年與美國NASA策略聯盟合作，每日紀錄上傳新北市的溫濕度並分析研究，也更新地球科學教室的星象望遠鏡。

音樂、體育 特色班勇敢追夢

新北高中的音樂特色班，每年接受邀請前往國家音樂廳國家劇院演出，畢業生成為頂尖大學爭相攬進的對象，也有學生申請國際獎學金在國際學校升造，如美國著名的紐約茱莉亞學院等，讓學生勇敢尋求世界頂尖舞台。

體育特色班專長有田徑、網球、羽球、溜冰、足球與擊劍等田徑、網球年年獲得新北市運動競賽及全國體育競賽的金牌、銀牌；羽球獲得2021新北市運動會銀牌、足球隊獲得2020全國第6名。

新北高中在全國繁星計畫升學中獲得傲人成績。圖／新北高中提供

國際學生到校交流

新北高中每年有來自瑞典、美國、日本、德國、法國、巴西、西班牙與波蘭等國際學生，讓學校成為學習第三語言的環境；新北高中也與日本姬路高校、八潮高校及韓國的龜岩高校結為姊妹學校，每年互訪、交流活動。

新北高中近年完成300公尺PU操場、國際標準競賽級游泳池、選手級訓練網球場、排球場、羽球場、籃球場，生活科技教室、生物教室實驗設等翻新；新北高中六年來陸續也獲得全國繁星計畫升學的第一、第二、第五名傲人成績。

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