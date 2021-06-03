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成功轉型實踐閱讀翻轉教學 嘉縣3位校長老師杏壇芬芳獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
杏壇芬芳獎得主新港國中組長林家弘教師。圖／林家弘提供
杏壇芬芳獎得主新港國中組長林家弘教師。圖／林家弘提供

教育部公布110年杏壇芬芳獎得主，嘉義縣松山國小校長曾月照成功將面臨被裁併危機的太興國小，轉型成創新混齡實驗小；新港國中組長林家弘教師實現閱讀藍圖，踐履教育使命；永慶高中教師方文宗物理翻轉教學，3校師生開心祝賀，與有榮焉。

曾月照本著「教育是一世代使命，創新是一輩子願諾」理想，將初任校長熱誠獻給梅山鄉太興國小，經初任、連任6年努力，成功將面臨被裁併危機小學，轉型成有聲有色創新混齡實驗小學。

「創新混齡」教育是台灣因應時代潮流需求，走向順應時代教育新趨勢所做的嘗試，曾月照帶領親、師、生適應協調應對，先從編班設計做起，再依據編班設計混齡課程；再就課務運作轉型，調整孩子愛上學以致用實用學習學程，每一步艱辛，靠堅定信念毅力，踏穩每一步，迎向成功未來。

林家弘以「肩上有擔，手中有力，實現閱讀藍圖，踐履教育使命」，身為新港在地人，將不同教學模式帶回家鄉，努力將閱讀素養與學科知識結合，運用學思達教學法翻轉課堂風景。

學生學習由被動轉為主動，將閱讀能力培養融入課程，在學校支持下改善學校圖書館成為社區共讀站，榮獲教育部「全國最美共讀站」，榮獲教育部110年閱讀推手。

方文宗「物理翻轉教學」，2018年調任永慶，雖僅短短2年半，但教學用心創新，獨樹一格翻轉教學，很快地點燃火花，為自然科教學注入新的活力，成為特色課程之一。

時代變遷，傳統教學法難滿足現在孩子，方文宗讓學生成為學習的主人，提升學習動力；透過遊戲化教學模式，引發學習興趣；透過體驗式學習法，改變學習態度與成效。他的翻轉教學讓學生從教會別人的過程中，將學習過程更加落實，以學生為中心，追求自主學習、團隊精神共好共備共享教育目的。

杏壇芬芳獎得主嘉義縣松山國小校長曾月照。圖／曾月照提供
杏壇芬芳獎得主嘉義縣松山國小校長曾月照。圖／曾月照提供
杏壇芬芳獎得主永慶高中教師方文宗。圖／永慶高中提供
杏壇芬芳獎得主永慶高中教師方文宗。圖／永慶高中提供
杏壇芬芳獎得主嘉義縣松山國小校長曾月照。圖／曾月照提供
杏壇芬芳獎得主嘉義縣松山國小校長曾月照。圖／曾月照提供
杏壇芬芳獎得主新港國中組長林家弘教師。圖／林家弘提供
杏壇芬芳獎得主新港國中組長林家弘教師。圖／林家弘提供
杏壇芬芳獎得主永慶高中教師方文宗。圖／永慶高中提供
杏壇芬芳獎得主永慶高中教師方文宗。圖／永慶高中提供

教育部

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