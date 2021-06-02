新北光復高中小而美精緻辦學 繁星屢創佳績

新北市光復高中改制完全中學至今已8年，是板橋唯一擁有專門學程的市立高中，近年來學校累積豐碩的辦學特色與成果，已成為在地就學趨勢下的升學首選。

新北市立光復高中校門前景。圖／新北市立光復高中提供

校園寬闊設備齊全

光復高中地處新北板橋首善之區，坐擁三公頃廣闊校地，空間寬敞、綠地環繞，造就單純的學習空間與氛圍。附近交通相當便捷，與北市僅一橋之隔，學校外設有UBike站，無論直達或轉乘任何交通工具，都能讓雙北學子通勤無礙。

學校設備亦相當齊全，去年還獲教育局「創新教育加速器計畫」補助，在化學實驗室打造北部唯一「互動式元素週期表」，讓科普知識的攫取更生動有趣且貼近日常，致力打造沉浸式教學環境，並爭取經費讓各項軟硬體設施日趨專業完備。

專門課程新北獨有

學校在改制時透過甄選機制審慎選才，打造年輕化、高學歷的高中師資團隊，擁有無比教學熱忱和活力，課堂上屢拋創意點子，刺激學習成效，也善用網路及多媒體素材，讓E世代學子在課後也能學習不間斷。

新北市立光復高中國中部語文資優班學生升學屢創佳績。圖／新北市立光復高中提供

光復高中定位為小而美的精緻社區高中，各年段皆有6個班，學生在高二可選擇學術學程或專門學程，專門學程中的「多媒體設計科」與「電腦動畫科」，是新北市公立高中獨有。今年高達25%的學生透過「繁星計畫」錄取各大學，有1/3錄取國立大學，其中不乏台大、成大等名校，不僅如此，歷年許多國中同學在選校時即鎖定專門學程，在專業師資群教導下，畢業前即錄取台科、北科等名校，在校期間參與全國技藝競賽，更多次獲取最高榮譽「金手獎」，「兩年拚三年」的佳績堪勝眾多優秀高職！

109年技藝競賽多媒科榮獲全國金手獎。圖／新北市立光復高中提供

最具特色社區高中

不僅教學成果燦爛耀眼，學生參與社團活動亦相當熱絡，也在其中培養專長、激發潛能，國中部目前設有全新北唯二的射擊隊，多次在全國中小學運動會中榮獲金牌，目前已經爭取到教育部經費，未來將建置訓練場地，讓高中部也能成立社團，廣納在地優秀選手，也供鄰近他校就近訓練。

110年全中運射擊隊榮獲2金1銅佳績。圖／新北市立光復高中提供

光復高中以多元課程、精緻辦學為治校主軸，讓學生在快樂學習的過程中認識自己、選擇未來，正如同學校精神「追求卓越、無限可能」，優質團隊打造「光復」成為新北最具特色的社區高中！

■新北市立光復高中

地址：新北市板橋區光環路一段7號

電話：02-29582366

網址：https://www.gfhs.ntpc.edu.tw

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