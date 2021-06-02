父是漸凍人弟妹發展遲緩 12歲的她獲今年總統教育獎

今年台中市有6名學生獲得總統教育獎，分別是石岡區石岡國小黎哲銓、台中國小王棱卉、漢口國中施言道、公明國中林詩閔、啟明學校台中陳靜儀、修平科技大學林亞璇。台中市教育局長楊振昇表示，獲獎者的生命故事，帶給全國學生學習典範，祝福獲獎學生朝自己的夢想勇往直前，創造璀璨人生。

石岡國小黎哲銓有超齡的成熟與堅強，他不因父喪失志，從零開始學習跳繩，每天不斷練習，連續2年在全國民俗體育競賽拿下冠軍，2度刷新國小組競速個人開叉跳-迴旋男子組全國紀錄。

台中國小王棱卉平日在家照顧罹患漸凍人症的父親、發展遲緩的弟妹，在校力爭上游，通過資優鑑定且擅長數理科目，她也鑽研程式設計，積極參與各項競賽，課業之餘並投身公益，參與減塑宣導、王功淨灘、堆肥翻土等活動，她志願是成為醫生，幫助更多需要幫助的人，並找出治療漸凍人的方法。

漢口國中施言道因腦性麻痺而有肢體、聽力、下巴關節咬合等困難，卻沒在求學之路卻步，反而以熱情與正向個性感染同學，澳洲生命鬥士力克‧胡哲是他努力的標竿；施言道喜愛閱讀寫作，透過不斷學習與閱讀，奠定對文字的敏感度與對文學的興趣，他立志成為文字工作者及演說家。

公明國中林詩閔從小罹患罕見的先天性脊髓小肌肉萎縮症，但她從不自怨自艾，樂觀開朗的她，坐著輪椅積極參與學習及勸募捐款活動；透過身為原住民族的父親教導她許多原住民故事、文化、歌謠，林詩閔已取得阿美族語認證中級證書，她期許未來能為更多身心障礙者發聲，鼓勵他們也能活出自我。

台中啟明學校陳靜儀在高二時因腦瘤導致失明，她離開高雄隻身來到台中啟明學校，初次與視障生過團體生活，接觸全點字的教科書，讓她陷入學習迷惘，為渡過低潮，她加入田徑隊，在每天高強度的訓練中學會堅持。

經過一番苦練，陳靜儀在2020年全國身心障礙國民運動會中獲得女子B1組100、200、400公尺和鉛球項目等4面金牌，以及身心障礙者會長盃田徑錦標賽6面金牌，更入選中華民國潛力新秀選手。因為歷經黑暗，陳靜儀未來想成為諮商輔導老師，用生命經驗鼓舞陪伴孩子。

修平科技大學的健力國手林亞璇3歲時從5樓墜下，造成終身無法行走的遺憾，2004年雅典奧運中華台北隊的隊醫告訴她，「健力運動靠的是腰力，胸椎損傷的妳少了中間腰的力量，無論再怎麼努力都不可能拿到金牌。」然而，林亞璇以強悍的堅持，堅持在健力這條路上繼續挺進，終於在2008 年北京奧運獲得健力第六名、2011年阿拉伯世界輪椅運動會取得金牌，展現永不放棄的精神、實踐生命教育的典範。 台中公明國中林詩閔。圖／台中市教育局提供 石岡國小黎哲銓。圖／台中市教育局提供 漢口國中施言道。圖／台中市教育局提供 修平科技大學林亞璇。圖／台中市教育局提供 台中啟明學校陳靜儀。圖／台中市教育局提供

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