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台南4校營造校園美學奪建築園冶獎 邁向低碳永續校園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市民德國中校舍重建工程，採創造寬鬆尺度、層次豐富的學習院落場所，榮獲建築園冶獎「校園建築景觀類」獎項。圖／南市都發局提供
台南市民德國中校舍重建工程，採創造寬鬆尺度、層次豐富的學習院落場所，榮獲建築園冶獎「校園建築景觀類」獎項。圖／南市都發局提供

今年建築園冶獎，台南市有關廟國小、關廟國中、安定國小和民德國中校舍重建工程榮獲「校園建築景觀類」獎項，都發局表示，為學校結合地方文化及校園特色進行整體規畫，營造校園美學的成果。

關廟國小創校123年，這次設計配合基地地形與自然生態，建構融合自然環境及節能的特色建築，以一個「家」的概念，將家的型態轉化，中庭創造出自然環境呼吸的空間，並營造讓孩子有備受保護與照顧的良好學習環境。

關廟國中，經由重新設計與改善，採「物附於景，景生於地」，以及「動、靜、軟、硬」空間妥善分隔的手法，讓科技、人文與自然相融並重，空間中注入鄉土人文藝術，使建築物風格上呼應有活力朝氣的意像，提供更安全環境。

創校116年的安定國小，以整體校園和校舍空間進行整體空間規畫設計，使新建教室和舊有教室相互呼應，拆除重建後，將學校活力、成長、創新的學校願景，融入安全、快樂、幸福、e化、鄉土與美感教育元素之校園空間，提供師生優質的學習環境。

民德國中校舍重建工程，採創造寬鬆尺度、層次豐富的學習院落場所，同時讓半戶外走廊形成多點透視的趣味空間；教室後方設置後陽台，讓空間流動至後花園，打破原有校舍死角空間；中庭植栽，增加綠化空間層次，並運用公共藝術結合在地特色成為校園特色標示。

台南市民德國中校舍重建工程，採創造寬鬆尺度、層次豐富的學習院落場所，榮獲建築園冶獎「校園建築景觀類」獎項。圖／南市都發局提供
台南市民德國中校舍重建工程，採創造寬鬆尺度、層次豐富的學習院落場所，榮獲建築園冶獎「校園建築景觀類」獎項。圖／南市都發局提供

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