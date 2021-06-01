消失的畢業典禮 應屆畢業生：缺乏儀式感 離校不真實

受疫情影響，高雄科技大學、高雄大學等大學考量疫情，決定延長遠距教學直到學期末，畢業典禮也相繼宣布停辦，讓許多畢業生大失所望，能與老師、同學也只能線上互動；應屆畢業生說，缺乏畢業典禮的儀式感就告別學生生涯，感覺很不真實。

高科大財管系林姓同學說，跟同屆同學歷經四年相處，因疫情停辦畢業典禮，感到可惜，原本要穿學士服與朋友拍畢業照，擔心群聚也只能取消。

林姓同學還說，前年高科大曾在校外盛大舉辦畢業典禮，今年因疫情停辦，難免有些羨慕。

有不少應屆畢業生認為，原以為有復學的可能，但遠距教學延至學期末，畢業典禮取消，很多學生也不會再到校，能碰面的時間，也只剩遠距教學時，再線上與同學、老師互動，缺乏儀式感，像是一場無聲無息的告別。

高科大國際企業系莊姓碩士生說，無論畢業典禮停辦或線上舉行，沒有與班上同學相聚，與親臨現場的氣氛，感受就會差很多；沒有畢業儀式就離開學校，感覺很不真實。

莊姓碩士生還說，雖然碰上疫情，很多事情都很難說，在疫情退去之後，考慮會與同學再約相聚，好好為學生生涯畫上句點。

高雄大學金融管理學系陳姓應屆畢業生說，因為疫情停辦畢業典禮，起初，感到很失落，若復辦，外縣市的同學也不敢隨意跨縣市活動，也會有安全的顧慮。

陳姓應屆畢業生還說，原本期待復學後，還能跟同學碰面，也擔心畢業後，同學很難再相聚，但延長遠距教學到學期末，沒了與同學相聚的最後機會，會有些許難過。

此外，除畢業典禮停辦，不少學校或系上謝師宴也取消，部分系所為了讓學生留下回憶，將原有謝師宴的經費用來購買禮物，送給應屆畢業生作為彌補。

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