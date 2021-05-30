快訊

全台防備短時猛烈雨勢 彩雲颱風最快24小時內生成

指考不排除延期？教育部：任何可能選項 以2原則考量

宅在家讀不停 中市圖書平台24小時可借42萬冊圖書影片

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市圖書館提供42萬冊電子圖書，並與國家圖書館合作，憑證借影片，每周更新。圖/台中市文化局提供
台中市圖書館提供42萬冊電子圖書，並與國家圖書館合作，憑證借影片，每周更新。圖/台中市文化局提供

新冠肺炎第三級疫情警戒延長「宅在家丶救台灣」台中市各公共圖書館暫停開放，直到6月14日，市立圖書館推動線上閱讀，民眾憑借閱證帳號就能飽覽台中市立圖書館與國立公共資訊圖書館超過42萬冊電子書，另有國圖區域資源中心的線上電影院，豐富防疫期間的精神糧食。

台中市立圖書館表示，電子書平台每年有超過萬本新書，民眾持中市圖借閱證可隨選隨借，最高可預約20冊電子書，借閱到期會自動歸還，24小時服務不打烊，市民動動手指就能輕鬆線上閱讀。

台中市立圖書館長張曉玲表示，電子書庫中有許多書籍，並依照年齡層分類的閱讀認證書櫃。

此外，國家圖書館公共圖書館區域資源中心的線上電影院，以中市圖借閱證不必下載任何程式，就可享受隨選隨看的閱聽樂趣，熱門電影「不丹是教室」「壞教育」金馬獎最佳動畫長片「幸福路上」以及布袋戲國寶李天祿與陳錫煌的紀錄片「紅盒子」等，每月還有新片上線。

台中市圖書館提供42萬冊電子圖書，並與國家圖書館合作，憑證借影片，每周更新。圖/台中市文化局提供
台中市圖書館提供42萬冊電子圖書，並與國家圖書館合作，憑證借影片，每周更新。圖/台中市文化局提供

圖書館 台中市 電子書

延伸閱讀

「台版IU」圖書館Kiss會長兒 媽媽眼紅喊羨慕

中市警上午打疫苗下午1女警確診 基層：何時全面接種？

宅在家不孤單！國家圖書館上百部國內外電影、動畫片、紀錄片免費線上看

中市疑1女警確診4警初篩陽PCR轉陰 警方：市府統一發言

相關新聞

宅在家讀不停 中市圖書平台24小時可借42萬冊圖書影片

新冠肺炎第三級疫情警戒延長「宅在家丶救台灣」台中市各公共圖書館暫停開放，直到6月14日，市立圖書館推動線上閱讀，民眾憑借...

國中混3年 進六和高中導師提醒拚3年 統測有望上國科大

桃園市六和高中機電科戴睿綸3年前國中會考只有4B1C，進入六和高中一開始想抱著讀國中的心態能畢業就好，結果遇上好老師關心...

遠距教學眼睛受不了 台南多所高中縮短上課時間因應

線上學習以來，家長、學生普遍反映眼睛很吃力，教育部資科司長郭伯臣也呼籲課間休息20分。台南二中及台南女中都將上課縮短為4...

私立國中小入學程序改線上 學校：需增加更多服務

因應疫情進入第3級警戒，教育局宣布，110學年度私立國民中小學新生入學登記相關作業，學校原則採線上作業，統一調整為6月3...

曾想放棄升學 大成商工張詠翔今與學長「穿金戴銀」

「從叛逆軌道被拉回來」17歲的張詠翔，坦承自己國中愛玩又不愛讀書，一度想放棄升學，因為媽媽的不離不棄和鼓勵，他選擇與自己...

南市公版直播4天累計240萬人次 再推第二波課程

台南市教育局因應停課不停學，首創推出公版直播教學課程，為迎戰停課再延長兩周，今天公布第2波公版直播教學課表，以國小為對象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。