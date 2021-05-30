宅在家讀不停 中市圖書平台24小時可借42萬冊圖書影片

新冠肺炎第三級疫情警戒延長「宅在家丶救台灣」台中市各公共圖書館暫停開放，直到6月14日，市立圖書館推動線上閱讀，民眾憑借閱證帳號就能飽覽台中市立圖書館與國立公共資訊圖書館超過42萬冊電子書，另有國圖區域資源中心的線上電影院，豐富防疫期間的精神糧食。

台中市立圖書館表示，電子書平台每年有超過萬本新書，民眾持中市圖借閱證可隨選隨借，最高可預約20冊電子書，借閱到期會自動歸還，24小時服務不打烊，市民動動手指就能輕鬆線上閱讀。

台中市立圖書館長張曉玲表示，電子書庫中有許多書籍，並依照年齡層分類的閱讀認證書櫃。

此外，國家圖書館公共圖書館區域資源中心的線上電影院，以中市圖借閱證不必下載任何程式，就可享受隨選隨看的閱聽樂趣，熱門電影「不丹是教室」「壞教育」金馬獎最佳動畫長片「幸福路上」以及布袋戲國寶李天祿與陳錫煌的紀錄片「紅盒子」等，每月還有新片上線。 台中市圖書館提供42萬冊電子圖書，並與國家圖書館合作，憑證借影片，每周更新。圖/台中市文化局提供

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