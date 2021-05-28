遠距教學眼睛受不了 台南多所高中縮短上課時間因應

線上學習以來，家長、學生普遍反映眼睛很吃力，教育部資科司長郭伯臣也呼籲課間休息20分。台南二中及台南女中都將上課縮短為40分鐘，南一中則是彈性將線上學習控制在30到40分鐘，10到20分鐘用於自主學習、完成指定作業等。

台南二中秘書涂益郎表示，自停課起改為線上學習，學生從早到晚都盯著螢幕，除了學生感受到眼睛很疲累，老師也是一樣，家長紛紛要求能縮短看螢幕的時間。為此，將原來的50分鐘上課時間改為40分鐘，讓下課時間增加為20分鐘。

台南女中校長鄭文儀表示，線上學習的確出現師生普遍反映，眼睛很吃力，已快受不了的問題，而教育部資料司司長郭伯臣也對此現象，呼籲課間能休息20分鐘，因此也調整課程作息，上課時間縮短為40分鐘。

台南一中沒有縮短整堂課時間，校長廖財固說，建議老師將線上講課時間控制在30至40分鐘，留下來的10至20分鐘讓學生自主學習，或完成指定作業，讓眼睛離開螢幕，有休息的時間。

家齊高中秘書鄭如吟說，並沒有縮短上課時間，而是讓老師彈性利用，做對學生最有利的安排。以她而言，前一天先給學生資料，讓學生預習，隔天上課時，上30到35分鐘，其餘時間討論或讓學生寫心得。

教育局長鄭新輝表示，為了兼顧遠距教學品質和學生視力保健，建議老師在進行遠距視訊教學活動設計時，要留給學生眼睛適度休息時間。遠距教學的活動設計，可以在一節課中穿插老師線上講述、學生離線習作、師生互動討論。學生可在離線習作時，關掉銀幕讓眼睛休息。

商品推薦