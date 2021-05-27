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曾想放棄升學 大成商工張詠翔今與學長「穿金戴銀」
「從叛逆軌道被拉回來」17歲的張詠翔，坦承自己國中愛玩又不愛讀書，一度想放棄升學，因為媽媽的不離不棄和鼓勵，他選擇與自己個性相符的建教班升學，今年代表虎尾大成商工奪下全國技藝競賽中區銀牌。「成功不是偶然」，張詠翔感謝師長與學長無私帶領，讓他兼顧工作與學業，還能上賽場證明自己做得到。
大成商工汽車科張硯柏、張詠翔，上月參加第51屆全國技藝競賽中區賽，各獲得金牌、銀牌，「穿金戴銀」為校爭光。
金牌選手張硯柏今年高三，家中經營汽修廠的他，從小耳濡目染，不僅是爸爸最得力的助手，就讀大成汽車科，也常傳授同儕實務經驗，更是學弟妹眼中最NICE的學長。
即將畢業的張硯柏說，大學還想繼續朝板金及車輛學理精進，第一志願虎尾科技大學車輛工程系，未來學成後能幫家裡忙，也能升級修車廠的服務，用好技術留住更多客戶。
就讀建教班的張詠翔，三個月要到台中的特斯拉授權鈑噴中心工作，三個月則要回到學校讀書，全年無休、沒有寒暑假，不過他說「再辛苦也值得」，想法比同齡者還要成熟、樂觀。
張詠翔說，自己有能力改變清寒的家境，還能兼顧學業，很知足；集訓期間，學長張硯柏也傾囊相授，助攻他奪下銀牌。
汽車科主任林志成說，張硯柏、張詠翔平時下課後，就常留校練習板金技術，賽前幾個月的集訓期，連假日都得犧牲，如今的佳績歸功他們「肯認真、對自己負責」的學習態度，9月將再朝全國決賽及世界大賽邁進，爭取國手寶座。
校長蘇至斌說，學生在技術教育課程中，透過實務能獲得直接學習機會，進而開發潛能，發揮實力、自我實現，期許張硯柏、張詠翔征戰全國賽能再大展實力，成功超越自我。
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