聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東太平國小羅瑜柔 逆境成長獲總統教育獎
台東太平國小六年級生羅瑜柔，不僅是全國柔道金牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是學校熱心助人的小幫手，榮獲2021年總統教育獎。
太平國小校長高彩珍說，從瑜柔身上，不時可以看到逆境成長的樂觀及積極態度，她的表現常讓大人感動，也成為學校的模範表率，得總統教育獎實至名歸。
瑜柔小二時，父母離異，家中僅母親支撐全家經濟，還得照顧3個小孩，身為老大的瑜柔自小就非常懂事乖巧，扛起大姊姊的責任，幫忙照顧2個弟弟，減輕媽媽負擔。
高彩珍說，瑜柔的母親目前在醫院照顧開到住院的弟弟，令她感動的是，經濟狀況不好的瑜柔家，瑜柔就拼命爭取柔道成績，將贏來的獎金貼補家用。
她說，瑜柔的母親曾因家庭經濟壓力，一度心情很低落、不穩定，瑜柔此刻當起媽媽的心靈支柱，鼓勵媽媽堅強，像她練柔道一樣，不怕吃苦，度過困境。
羅瑜柔的柔道教練陳慧欣說，目前就讀6年級的瑜柔擔任學校柔道隊隊長，自我要求很高，凡事都能以身作則。每次總是最早到校參加晨操，在訓練過程中從不喊苦，努力做好教練所要求的動作技法，也不藏私的熱心協助指導其他同學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言