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台東太平國小羅瑜柔 逆境成長獲總統教育獎

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
擔任學校柔道隊隊長的羅瑜柔（左），自我要求很高，凡事都能以身作則，也不藏私的熱心協助指導其他同學。圖／太平國小提供
擔任學校柔道隊隊長的羅瑜柔（左），自我要求很高，凡事都能以身作則，也不藏私的熱心協助指導其他同學。圖／太平國小提供

台東太平國小六年級生羅瑜柔，不僅是全國柔道金牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是學校熱心助人的小幫手，榮獲2021年總統教育獎。

太平國小校長高彩珍說，從瑜柔身上，不時可以看到逆境成長的樂觀及積極態度，她的表現常讓大人感動，也成為學校的模範表率，得總統教育獎實至名歸。

瑜柔小二時，父母離異，家中僅母親支撐全家經濟，還得照顧3個小孩，身為老大的瑜柔自小就非常懂事乖巧，扛起大姊姊的責任，幫忙照顧2個弟弟，減輕媽媽負擔。

高彩珍說，瑜柔的母親目前在醫院照顧開到住院的弟弟，令她感動的是，經濟狀況不好的瑜柔家，瑜柔就拼命爭取柔道成績，將贏來的獎金貼補家用。

她說，瑜柔的母親曾因家庭經濟壓力，一度心情很低落、不穩定，瑜柔此刻當起媽媽的心靈支柱，鼓勵媽媽堅強，像她練柔道一樣，不怕吃苦，度過困境。

羅瑜柔的柔道教練陳慧欣說，目前就讀6年級的瑜柔擔任學校柔道隊隊長，自我要求很高，凡事都能以身作則。每次總是最早到校參加晨操，在訓練過程中從不喊苦，努力做好教練所要求的動作技法，也不藏私的熱心協助指導其他同學。

台東太平國小6年級生羅瑜柔，不僅是全國柔道金牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是學校熱心助人的小幫手，榮獲2021年總統教育獎。圖／太平國小提供
台東太平國小6年級生羅瑜柔，不僅是全國柔道金牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是學校熱心助人的小幫手，榮獲2021年總統教育獎。圖／太平國小提供

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