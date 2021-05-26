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弱勢隔代教養生榮獲總統教育獎 處逆境助人年年拿第一

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
總統教育獎得主巫岳龍練得一手好書法，他寫下「防疫，臺灣加油！」希望疫情趕快過去，大家都能健康平安。圖／高雄市教育局提供
總統教育獎得主巫岳龍練得一手好書法，他寫下「防疫，臺灣加油！」希望疫情趕快過去，大家都能健康平安。圖／高雄市教育局提供

高雄市凱旋國小六年級學生巫岳龍，自小失去父母依靠，還要照顧高齡的爺爺奶奶，卻從不對生命失去信心，樂觀進取、努力學習，不僅學業優異，擅長體育與繪畫，還練得一手好書法，利用課餘時間協助老師輔導成績較差的同學，榮獲2021年總統教育獎。他說，有夢想才有希望！

教育部公布2021年總統教育獎名單，全國有56名學生獲殊榮，預定7月9日在總統府舉辦頒獎典禮。

巫岳龍愛打棒球，兩年前的亞運棒球賽，台灣棒球隊打敗職業選手組成的韓國隊，激勵他長大要成為國家棒球隊選手，夢想未來也能站上舞台為國爭光。他說，雖然家裡環境不好，但對自己充滿信心，這次獲選總統教育獎，要感謝陪伴成長的伯伯、爺爺、奶奶、師長和同學。

中低收入戶學生巫岳龍，從小就學做家事，掃地、拖地、洗衣、洗碗、倒垃圾，照顧高齡的爺爺奶奶。去年奶奶開脊椎手術，他說，當時只能在旁照顧，無法分擔奶奶在病床上的痛苦，是第一次感受到自己要趕快長大，才能照顧所愛的家人。

巫岳龍讀書都是自動自發，雖然沒有錢去補習或學才藝，但他從一到六年級的成績都是全班第一名，並利用課餘時間協助老師教導成績較差的同學。因為個性開朗祟覬、熱心助人，好幾次當選班長、模範生、孝悌楷模與全校「環保小局長」。

透過學校課程培養，巫岳龍在繪畫、朗讀、演說、書法、客語、閩南語的能力，參加多項比賽都有優異的表現，也代表學校參加校外間南語朗讀丶書法、躲避球比賽。在學期間考取教育部客語、閩南語認證，也曾代表學校參加高雄市教育局3Q達人甄選，並獲選高雄市逆境AQ達人優選。

巫岳龍練得一手好書法，他寫下「防疫，臺灣加油！」希望疫情趕快過去，大家都能健康平安。

總統教育獎得主巫岳龍（中）練得一手好書法，他寫下「防疫，臺灣加油！」希望疫情趕快過去，大家都能健康平安。圖／高雄市教育局提供
總統教育獎得主巫岳龍（中）練得一手好書法，他寫下「防疫，臺灣加油！」希望疫情趕快過去，大家都能健康平安。圖／高雄市教育局提供

高雄市 教育部 客語

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