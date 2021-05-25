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「等待幸福的光」台中校長創作歌曲撫慰疫情中心靈

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市中科國小校長顏福南（上）與立新國中校長張嘉亨（下），在疫情中利用視訊溝通創作想法。圖／張嘉亨提供
台中市中科國小校長顏福南（上）與立新國中校長張嘉亨（下），在疫情中利用視訊溝通創作想法。圖／張嘉亨提供

疫情嚴峻，台中市中科國小校長顏福南日前用歌詞寫下了自己的心情，隨後又把詞交給了立新國中校長張嘉亨，由張嘉亨譜曲，兩人共同創作出「等待幸福的光」這首歌。張嘉亨最近在友人謝庭安伴奏下，錄製了這首歌，希望可以撫慰大家在疫情中的心情。

這首歌的歌詞如下：「疫情像無止盡的黑暗，我們走進幽暗的門扇，苦苦等待黑夜翻轉，衷心期盼陽光燦爛。

口罩掩住了彼此熱情的臉蛋，冷清的街道是疏離的災難，排隊搶物資無言的吶喊，疫情打亂平靜的波瀾。

病毒毀了我們團聚美滿，在黑暗中苦苦期盼，何時才能有幸福的光。

病毒奪走健康平安，長夜漫漫，星光點點，我們一起攜手度過暗天，

戴口罩勤洗手 莫恐慌，少出門常消毒 莫悲觀，陽光會帶來希望和溫暖，我們都是一家人，用愛度過難關，在黑暗中迎接幸福的曙光。」

張嘉亨歌聲頗佳，平時喜歡彈吉他哼唱，還領有台中市的街頭藝人證，經常把歌聲散播在校園和友人間。他說，顏福南四月把歌詞寫好交給他，他這個月初，等靈感來了，花了兩小時把曲譜好；就像歌名一樣，希望大家耐心等候，度過疫情，幸福的光就會到來。

顏福南說，當初創作這首歌，是看見疫情期間，大家搶買、囤積民生物資，在艱困的時刻，每個人心中恐慌、不安，安穩的世界一夕瓦解；災難時刻讓我們醒來，原來豐厚的物質生活得來不易，感恩每一天的平靜安穩，惜福每一次的餐飲衣物。

他說，病毒總有過去的一天，陽光總會露臉，在黑夜等待的時刻我們更要相互照顧，相互合作，我們應該相互友愛對抗病毒，降低黑暗的恐懼。愛，是我們存在的理由，也是我們賴以生存的價值。

https://www.youtube.com/watch?v=mLl_FPSeqHc

疫情 口罩 台中市

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