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基隆首見統測雙冠王 商管及日語全國榜首2生分享竅門

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
李杰融（左）及莊庭棋獲全國雙冠王。圖／二信高中提供
李杰融（左）及莊庭棋獲全國雙冠王。圖／二信高中提供

全國四技二專入學統一測驗20日起寄發成績單，基隆二信高中商經科李杰融及應用日語科莊庭棋分別考出商管群及外語群日語類原始總分全國榜首，為基隆市寫下首次「雙冠王」難得紀錄。兩生都是就近入學學生，拿到好成績後分享竅門，兩人都說，選對學校比選「有名」學校重要，「不要迷信外地月亮比較圓」。

二信高中校長林立今天說，除莊庭棋及李杰融佳績外，機械科余哲維及廣設科林炘楷則分別為基北區機械群及設計群最高分，在北北基激烈競爭中，讓基隆在4個統測類群中獨占鰲頭。他們共同的關鍵就是「堅持到最後」，在準備統測的這一年，雖然面對升學考役情與新冠疫情的雙重挑戰，但是他們奮戰不懈，有了好結局。

莊庭棋3年前從二信國中部以教育會考績分30分的高分，毅然決然選讀二信日語科，他說，不一定要每天浪費車程及時間去台北的名校就讀，因為喜歡日文，在學習的過程中，不管碰到什麼困難都不找藉口，會憑藉毅力去克服，尤其把握時間隨時練習，「證明自己的選擇是對的」。

導師梁瑋如表示，莊庭棋閱讀領悟快，日語發音也很道地，曾經拿過全國日語配音比賽個人獎，已經通過日語檢定N2等級，實力深厚，統測的「專業二」考科考出全國最高的98分不令人意外。

李杰融也是二信國中部選擇直升，沒有去台北的學校，媽媽在金融界工作，家長尊重孩子的選擇，加上國中時對商管專業探索感興趣，因此選擇就讀商經科。他原本對自己的期望不算高，比較安於現狀，但是導師林珈安看好他的潛力，聯合任課老師「要求標準從嚴」，激發他建立自信，成績倒吃甘蔗。

導師透露另一個原因，班上有一位同學洪紫馨平時成績更勝李杰融，兩人的瑜亮之爭讓杰融燃起鬥志，最後考出四科滿級分衝上全國榜首，洪紫馨則以一分差屈居榜眼，雙雙交出漂亮的成績單，也讓該班被戲稱天下第一班。

二信2位榜首莊庭棋（左）與李杰融（右）接受校長林立的祝賀。圖／二信高中提供
二信2位榜首莊庭棋（左）與李杰融（右）接受校長林立的祝賀。圖／二信高中提供

基隆 統測

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