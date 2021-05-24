總統教育獎癌童為病童們彩繪指甲 願長大開公益美甲店

高雄市鳳山區曹公國小11歲學童李沛玹，獲得2021年總統教育獎。她從小罹患惡性腦瘤，歷經化療落髮，手臂扎滿針孔，記憶力缺損，但仍用心向學，從不以自身缺陷為障礙；在長期化療期間學會指甲彩繪，希望長大後開一間公益美甲店，可以免費招待病童彩繪，讓大家都有最漂亮的美甲。

李沛玹6歲時罹患惡性腦瘤，頭部開刀取出腫瘤，放射線治療2個月加上化療1年，小小的手臂上扎滿抽血的針孔，時常覺得頭痛想吐。放射線治療造成記憶力缺損、反應動作慢，她不斷書寫自己的名字、注音符號，找回記憶，付出比同學更多的努力。

雖然現在能回校上課，化療後遺症是體力最後只能撐2節課，就必須離校回家休息。但在老師的鼓勵與努力之下，沛玹一到四年級成績都名列前茅，還被推選為年度班級模範生。

李沛玹在抗病期間仍用心學習，頂著光頭回學校上課。她說，面對大家異樣的眼光，也曾經卻步，支撐自己的是想學習、想和同學一起上課信念。位在二樓的教室，對化療與貧血的她來說更是一個大挑戰，因髖温調節異常，不會散熱不易流汗，全身肌耐力不足，她要爬到二樓短短路程其實是很困難的。

為了讓更多人能以同理心來對待生病的人，李沛玹除了學業上的努力，也用自己的力量來幫助病童。麥當勞叔叔之家基金會邀約她分享抗癌故事，在基金會的捐款收據上、全省麥當勞的捐款箱，都印上了她的照片與故事，希望她勇敢、樂觀抗癌以及學業努力不懈精神，能激勵與感動人心。

李沛玹長期化療住院時，學會指甲彩繪，她像小蜜蜂穿梭在護理站，幫其他病童畫上漂亮的指甲彩繪，讓他們歡樂與開心，稍稍忘卻病痛的折磨。她說，期望自己能健康長大，將來要開一間公益美甲店，可以免費招待病童彩繪，讓大家都有最漂亮的美甲。她也感謝慈善團體與志工的幫忙，才能走過最辛苦的治療過程，並相信幫助別人會是最幸福的事，未來她要成為志工接棒回饋，繼續傳遞愛與温暖。 曹公國小校長劉熾慧（右）鼓勵癌童李沛玹（中）與母親劉嘉珍（左）。圖／高雄市教育局提供 曹公國小校長劉熾慧（右）鼓勵癌童李沛玹（中）與母親劉嘉珍（左）。圖／高雄市教育局提供 除了彩繪指甲、摺紙，李沛玹最喜歡美術畫畫，化療期間也完成許多作品。圖／高雄市教育局提供

商品推薦