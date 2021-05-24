揪出台灣市容殺手！ 大四生團隊打造3D街景獲獎

台灣最美麗的風景是人，但色彩雜亂的街景和廣告看板，卻讓許多人看得眼花撩亂。元智大學資訊傳播學系4年級學生黃宥蓁、廖文蔚、宋芷誼、楊冬雪、吳泰安及戴詩庭，參加由經濟部工業局主辦的「2021放視大賞」，以色彩學與平面設計的觀點，分析街道特色，並將改造成果以3D投影呈現，獲跨領域類跨領域組銅牌獎。

廖文蔚表示，本次參賽作品為「未來簡單市」，團隊從生活中找靈感，挖掘身邊不起眼卻很重要的細節，發現許多店家為凸顯自家招牌，會將字放到最大、顏色又亮又多、資訊通通要寫滿，其中最鮮明的例子就是台北車站的補習街。

廖文蔚指出，台灣味的街道，不一定是負面形容詞，團隊針對20歲到50歲的民眾進行問卷調查，了解少部分人雖認為台灣街道很醜，但認為這是「台灣特色」，另外也有人「希望有機會改善」台灣街道。

團隊經過多次討論，決定將改造重點放在招牌上，並以桃園中壢的「中平商圈」作為目標改造對象。廖文蔚說，成員先分析中平商圈店家屬性，以色彩學與平面設計的觀點，找出街道色彩與招牌的關聯性，最後再依照相關廣告物的法條規定，整理出招牌的尺寸與規格。

改造後的成果，透過3D場景建立與四面投影空間，也讓人們可以身歷其境，打造出沉浸式投影的體驗。廖文蔚說，團隊希望透過展場呈現，帶動人們深入了解街道改造，讓街道美學不再是嚴肅無趣的議題，也期待這次成果可以被延伸運用，一點一滴改善台灣的市容。

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