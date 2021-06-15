寫作教室／會考作文「未成功的物品展覽會」 解題技巧成為有故事的人

近來考題多以「個人故事」為共通性，勾連出對未來的期待與過往省思。如〈未完成的物品展覽會〉、〈假如我有一座新冰箱〉、〈溫暖的心〉等，皆以個人故事為素材。然而，寫作難度在於：如何透過精準擇取，披沙揀金，萃取出合適的事件細節，凸顯個人價值與領悟？

「未成功」，或許可詮釋成「尚未成功，未來有機會成功」。思維正面，強調「雖失敗，仍往前」。因此，從生活中找到「有意義的失敗品」，打開感官陳述當時場景，將覺察力與情緒灌注其中，就能給予讀者一個「失而不敗」的價值觀。

接下來就用「結構順序圖」舉例說明：

當下場景→回憶故事→情緒感受→價值領悟

以〈未成功的物品展覽會〉而言，當下場景必是描寫「失敗卻不丟掉」的半成品，甚至瑕疵品。具體而微表現「物品」當下狀況，利用畫面感受，搭配摹寫，將拿不出檯面卻擺放在心中的物件做細緻呈現，如：一張曝光照片、一支斷水鋼筆，透過擺放位置進行細緻描寫，全力刻劃場景細節，進而帶起讀者的好奇。

吸引讀者後，可開始「說一段故事」，以人、事、時、地進行鋪陳，如：一張曝光照片隱約記錄下父親微笑的瞬間；一支斷水鋼筆刻畫著榮譽。以物品為主軸，將故事娓娓道來，也才能為讀者解釋物品雖不完美，但仍然重要的原因。

故事完成後，接下來是情緒感受，也就是詮釋故事中「自己」的回憶與惋惜，如：一張曝光照片記錄下父親微笑的瞬間，而那個微笑是父親大病初癒的第一張全家福，讓人格外珍惜生命的可貴。又例如：斷水鋼筆刻畫著榮譽，而那次榮譽來自認真準備卻考場失利的一場戰役，斷水鋼筆雖不能再書寫，卻被賦予雖敗猶榮的心情。

最後，收斂主旨，以「未完成卻成功」作為價值領悟，強調當下雖失敗，卻是生命軌跡。「失而不敗」看似不合理，其實內蘊深厚：「失」是表象呈現，不等同內心感受；「敗」是深層內涵，不一定能被輕易看到。正是「未成功」才有進步空間；正因為「未成功」，才值得紀念。人生也因為「尚未成功」，所以才有動人的故事可以說給他人聽，並在未完待續的人生路上，依然昂首闊步！

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