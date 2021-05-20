嘉市首創電視能看公版教學 每天16堂什麼課都有

為因應停止到校上課，嘉市提供網路線上教學以外，也能在電視收看教學節目。圖／嘉市府教育處提供

教育部宣布昨天起至28日各級學校停止到校上課，嘉義市各國中、國小教師化身「直播主」遠距教學，市府教育處更國內首創，將去年就錄製好的特色課程、創新教學影片，在地方電視台播放，成公版教學，也讓可能家中電腦、網路設備較不完善的學生，又多一個自主學習選項。

教育處長林立生表示，安排讓世新電視台排播的學科領域，包括國、英、數、自、社主科領域，更有藝術、綜合活動、健康與體育及校訂的特色課程；有去年各校的特色課程與創新教學，並增加國民教育輔導團各領域的創新教學成果，有些課程更是得獎課程。

林立生舉例，蘭潭國小的學校特色天文課程，為旁白式教學，教師不出現在畫面，畫面多為天文圖片、影片解說與示範，教學性強，容易引起學習興趣。

教育處指出，世新電視台排播的教學影片從今天起，早上8點到下午4點，每個時段的學習時間約15分至30分鐘，讓眼睛能充分休息；市長黃敏惠說，世新電視台為多一項選擇，盼防疫的同時，也幫學童找到興趣、自主學習。

嘉市府與世新電視台合作排播的影片，今天起早上8點到下午4點，每個時段的學習時間約15分至30分鐘。圖／嘉市府教育處提供

嘉市府與地方電視台合作，今天起排播特色教學影片。圖／嘉市府教育處提供

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