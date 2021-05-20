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台南一中入選教育創新100 分享線上教學資源

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中「自然究好」團隊獲得2021親子天下教育創新100殊榮。記者鄭惠仁／攝影
台南一中「自然究好」團隊獲得2021親子天下教育創新100殊榮。記者鄭惠仁／攝影

南一中「自然究好」團隊繼去年獲得全國教學卓越金質獎，再獲得2021親子天下教育創新100殊榮。此一團隊以「好好教科學」為初衷，期望補足傳統教學科學課程背離生活的缺失，也樂於分享線上教學資源。

「自然究好」團隊是自發組成的自然領域跨科教學團隊。成立5年來，率先開設多元選修課程，並配合新課綱，最早開立「自然探究與實作」必修課程。

南一中校長廖財固表示，自然科老師為補足傳統科學教育偏向背誦、食譜式實驗的缺失，陪伴並引導學生體悟「科學探究歷程」，使學生確信科學知識得運用於生活、提升學生科學學習與探索的熱忱與可能性。進而引導學生運用「科學筆記本」、「CER論證法」、學生分組報告、學生個人結報等課堂學習資料，協助學生統整學生學習歷程檔案，並可經由數據分析、研究心得，體現每份學生學習歷程檔案的獨特與真實。

新課綱實施探究與實作課程後，學生為了完成自己設計的實驗，必須學會時間管理；為了跟團隊溝通協調，也要學習情緒管理，但最重要的是在課程中找到自我肯定。學生王晨宇說：「這實驗是我設計、完成的，我願意為這份成果努力奮戰。」教師也因為感受到教學現場的改變，也開始將探究教學用在不同的課程，教師陳立偉開始嘗試在加深加廣課程中加入探究教學手法，讓學生的思考更具深度；教師劉獻文表示在班會上使用「論證」方式讓同學討論班級事務，同學更能理性思考及討論。

南一中更期望能在艱困疫情之下，提供更多線上教學資源，以團隊資源及發展經驗為基礎，推廣學習者中心的引導教學，發展各教育階段及跨領域的探究與實作課程，使學生都能自主發掘生活周遭的邏輯提問，並完成研究及論證能力，使科學素養成為「帶得走的能力」。南一中自然科探究與實作教案、學生成果、期中考試題雲端資料連結：https://reurl.cc/E2ObAv

南一中 課綱

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