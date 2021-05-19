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全台遠距教學 展望會調查：8成3弱勢童家中沒網路

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
全國各級學校停課今起改採遠距教學，台灣世界展望會指出，弱勢學童的設備、網路資源不足，恐怕難順利進行線上學習。本報資料照片
全國各級學校停課今起改採遠距教學，台灣世界展望會指出，弱勢學童的設備、網路資源不足，恐怕難順利進行線上學習。本報資料照片

本土疫情升溫，為防堵疫情擴散，全國各級學校及幼兒園今起停止到校上課，改由遠距教學，但偏鄉、弱勢家庭孩子礙於數位設備不足，恐無法順利進行線上學習。台灣世界展望會在今年1月到3月針對服務的3萬2千名多特況家庭孩童進行調查，發現高達8成3的孩子家中沒有網路，7成7則必須跟家人共用電腦。

台灣世界展望會事工發展處處長廖健鈞指出，展望會服務約4萬5千名國內的弱勢孩童，今年1月到3月曾進行調查，調查人數約3萬2千人，發現其中約有1萬3千名孩童家中沒有電腦、平板電腦等設備，占比4成；2萬4千多名孩童雖然家中有設備，卻必須與其他家人共用，更高達8成3的孩子家中沒有網路。

廖健鈞說，7成7的弱勢孩童即使家中有電腦或平板，卻只有一台，若多個兄弟姊妹同時需要遠距學習，可能會彼此爭奪、吵架，且必須犧牲其他兄弟姊妹的上課權益，或家裡沒網路，但有設備，過去孩子可以帶到課輔班或其他公眾場域連公用網路使用，但現在疫情因素，課輔班或圖書館等場所可能關閉，孩子空有設備，仍無法連線上課。

家扶基金會則說，去年已啟動「安學」計畫，提供弱勢家庭申請平板、網路、教材等相關資源，去年扶助家庭提出申請幾乎都有募集到資源，總共提供了767台二手或新添購的平板給弱勢家庭兒少學習用，由於明起全面停課，家扶後續也將調查扶助家庭需求，若有家庭遇到困難將給予協助。

廖健鈞說，疫情爆發以來，展望會不只關注服務個案的學習狀況，也關心服務家庭的全人照顧，停課期間，若家長必須照常出門上班賺錢，孩子的替代性照顧恐怕也成問題，因此展望會社工將陸續打電話進行個別化關懷。

新冠肺炎 COVID-19 停課

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