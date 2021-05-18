疫情嚴峻 鹽水國小百年黑板樹「畢業典禮」順延

台南市鹽水國小校園有兩株罕見百年黑板樹，這幾年陸續染病，其中一株已枯死，校方原安排本月底為老樹舉辦另類「畢業典禮」，疫情當下已順延，最慢將在暑假移除，師生們雖然不捨，為求安全，也只能無奈接受。

這兩株經台南市政府農業局列管黑板樹，分別為編號121、122，121黑板樹在校門旁；高度超過5層樓，早期綠蔭蓊鬱，122位於校園東北側幼兒園旁，兩株在2014年9月經農業局鑑定，樹齡都超過了100年。

資料顯示，屬外來種的黑板樹，在1983年省府時大力推廣，因生長快速，迅速達到綠化之效，早期更是許多行道樹首選，而根淺，常隆起破壞路面及木軟，在颱風後常枝桿橫飛、砸傷路人，這幾年已遭捨棄。農業局說，黑板樹雖在台灣各地常見，但樹齡達百年，台南校園中應該僅有鹽水國小有，不過上述編號121、122這兩年都生病了，快速落葉、枯萎中。

其中122號黑板樹已完全枯死，經農業局、嘉義大學專家學者及民間樹醫生判下，一度研判罹患簇葉病，不過近日認為應該是自然老化死亡成分居多，詳細原因，仍持續釐清。而，121號生長狀況也不佳，落葉相當嚴重，少了朝氣，師生們都相當擔心。