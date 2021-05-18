聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹崎高中自造與科技中心多元化發展 近年囊括多項大獎

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎高中校長郭春松與學子分享經驗。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎高中校長郭春松與學子分享經驗。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府協助縣內竹崎高中設立「AI科技特色班」，以人工智慧、程式設計為主軸，校內「竹崎自造與科技中心」擁有完整的機器人三級銜接教育和團隊，近年囊括各項大獎，除了感謝外界協助，校方也希望建構學生團隊合作和統整能力，在科技的浪潮下，翻轉人生。

竹崎高中「自造與科技中心」FRC team 7551去年8月參加109南科機器人菁英訓練營，在模擬賽中，和夥伴們（FRC 7551、7741、8121）聯手獲得「聯盟第一名」與「最佳團隊精神獎」。

據帶隊老師描述，學生團隊當時完成了三台機器人一起懸吊平衡的任務，令人驚艷。今年4月，竹崎高中創造力資優班組成的FTC Team (19154 Far Far Away Kingdom)，參加2020-2021 FTC 台灣選拔賽，更勇奪冠軍。

竹崎高中校長郭春松表示，FRC（FIRST Robotics Competition）是全球頂尖高中機器人競賽，學生除了需運用數學、理工、科技及生活應用等跨科知識來設計製作出大型機器人外，還考驗著30人的團隊合作、人際互動及外語能力等，讓學生更能展現出108新課綱中強調的素養能力，達到自發互動共好的精神。

幕後推手，興達建設總經理陳金樹自107年起，以「一萬美金的夢想」捐贈FRC機器人大賽比賽基金30萬元，讓竹崎高中FRC team 7551學生能一圓去澳洲雪梨參加機器人大賽的夢想。

另，圖清興誠基金會以五年為期，捐贈竹崎高中110萬做為科技發展基金，期盼學校能在科技教育上永續發展，讓位在偏鄉的竹崎學子也能跟上科技發展新趨勢，學習科技新知，設技不一樣的未來，翻轉人生。

科技中心郭仁能主任表示，在資訊爆炸的年代，更重視資料判讀與統整能力，斜槓的年代，不只會一種能力，竹崎高中構築了一個FLL、FTC、FRC三級銜接的機器人學習環境，今年高中部成立AI科技特色班，歡迎對程式設計、自造教育、動手實作有興趣的國三畢業生加入團隊。

竹崎高中「竹崎自造與科技中心」在企業和嘉義縣政府大力支持下，近年囊括多下大獎。記者莊祖銘／攝影
竹崎高中「竹崎自造與科技中心」在企業和嘉義縣政府大力支持下，近年囊括多下大獎。記者莊祖銘／攝影


夢想 AI

延伸閱讀

高中生開發日文學習App 美術、配音、程式設計一手包辦

任天堂打造新程式設計遊戲軟體 讓玩家快速透過Nintendo Switch打造遊戲

Switch宣布新作《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》6月上市

家扶與屏科大合作人才培育 學用最夯產業翻轉人生

相關新聞

竹崎高中自造與科技中心多元化發展 近年囊括多項大獎

嘉義縣政府協助縣內竹崎高中設立「AI科技特色班」，以人工智慧、程式設計為主軸，校內「竹崎自造與科技中心」擁有完整的機器人...

竹市國中小 班班有冷氣

近年夏季高溫引發各界討論教室裝冷氣，行政院去年更推動「班班有冷氣」計畫，新竹市府因學校和所需經費較少，昨天宣布全市46所...

IMC國際數學競賽複賽 南光高中囊括1金4銀1銅5優等

2021年第17屆IMC國際數學競賽複賽成績今出爐，台南新營南光高中一舉拿下1金4銀1銅5優等，成果相當豐碩。

國中教育會考結束 屏東共12名考生發燒啟用備用試場

110年國中教育會考今結束，屏東考區共6621名考生分別在10個考場應試，兩天下來屏東縣有12名考生有發燒、呼吸道疾病等...

會考／自然計算題少大半 英文閱讀篇幅長難度增

國中教育會考今日落幕，有學生表示，今年英文閱讀篇幅比起往年都還要長，增加考試難度；自然則多考觀念題為主，以往計算題少一大...

基隆女高中生發燒 家長控校方將人關儲藏室 學校致歉未移掃具

基隆市有一名女高中生13日晚間疑因感冒發燒，舍監陪同到診所看醫生後，醫生建議自主管理，快篩等報告。但家長不滿女學生回來後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。