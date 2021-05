竹崎高中自造與科技中心多元化發展 近年囊括多項大獎

嘉義縣政府協助縣內竹崎高中設立「AI科技特色班」,以人工智慧、程式設計為主軸,校內「竹崎自造與科技中心」擁有完整的機器人三級銜接教育和團隊,近年囊括各項大獎,除了感謝外界協助,校方也希望建構學生團隊合作和統整能力,在科技的浪潮下,翻轉人生。

竹崎高中「自造與科技中心」FRC team 7551去年8月參加109南科機器人菁英訓練營,在模擬賽中,和夥伴們(FRC 7551、7741、8121)聯手獲得「聯盟第一名」與「最佳團隊精神獎」。

據帶隊老師描述,學生團隊當時完成了三台機器人一起懸吊平衡的任務,令人驚艷。今年4月,竹崎高中創造力資優班組成的FTC Team (19154 Far Far Away Kingdom),參加2020-2021 FTC 台灣選拔賽,更勇奪冠軍。

竹崎高中校長郭春松表示,FRC(FIRST Robotics Competition)是全球頂尖高中機器人競賽,學生除了需運用數學、理工、科技及生活應用等跨科知識來設計製作出大型機器人外,還考驗著30人的團隊合作、人際互動及外語能力等,讓學生更能展現出108新課綱中強調的素養能力,達到自發互動共好的精神。

幕後推手,興達建設總經理陳金樹自107年起,以「一萬美金的夢想」捐贈FRC機器人大賽比賽基金30萬元,讓竹崎高中FRC team 7551學生能一圓去澳洲雪梨參加機器人大賽的夢想。

另,圖清興誠基金會以五年為期,捐贈竹崎高中110萬做為科技發展基金,期盼學校能在科技教育上永續發展,讓位在偏鄉的竹崎學子也能跟上科技發展新趨勢,學習科技新知,設技不一樣的未來,翻轉人生。