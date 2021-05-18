竹崎高中自造與科技中心多元化發展 近年囊括多項大獎

嘉義縣政府協助縣內竹崎高中設立「AI科技特色班」，以人工智慧、程式設計為主軸，校內「竹崎自造與科技中心」擁有完整的機器人三級銜接教育和團隊，近年囊括各項大獎，除了感謝外界協助，校方也希望建構學生團隊合作和統整能力，在科技的浪潮下，翻轉人生。

竹崎高中「自造與科技中心」FRC team 7551去年8月參加109南科機器人菁英訓練營，在模擬賽中，和夥伴們（FRC 7551、7741、8121）聯手獲得「聯盟第一名」與「最佳團隊精神獎」。

據帶隊老師描述，學生團隊當時完成了三台機器人一起懸吊平衡的任務，令人驚艷。今年4月，竹崎高中創造力資優班組成的FTC Team (19154 Far Far Away Kingdom)，參加2020-2021 FTC 台灣選拔賽，更勇奪冠軍。

竹崎高中校長郭春松表示，FRC（FIRST Robotics Competition）是全球頂尖高中機器人競賽，學生除了需運用數學、理工、科技及生活應用等跨科知識來設計製作出大型機器人外，還考驗著30人的團隊合作、人際互動及外語能力等，讓學生更能展現出108新課綱中強調的素養能力，達到自發互動共好的精神。

幕後推手，興達建設總經理陳金樹自107年起，以「一萬美金的夢想」捐贈FRC機器人大賽比賽基金30萬元，讓竹崎高中FRC team 7551學生能一圓去澳洲雪梨參加機器人大賽的夢想。

另，圖清興誠基金會以五年為期，捐贈竹崎高中110萬做為科技發展基金，期盼學校能在科技教育上永續發展，讓位在偏鄉的竹崎學子也能跟上科技發展新趨勢，學習科技新知，設技不一樣的未來，翻轉人生。