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五專優先免試入學釋1.5萬名額 5月21日報名截止

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年五專優先免試入學報名今天開跑，5月21日報名截止。本報資料照片
110學年五專優先免試入學報名今天開跑，5月21日報名截止。本報資料照片

110學年五專優先免試入學報名今天開跑，技專校院招生委員會聯合會表示，5月21日報名截止，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

聯合會表示，此招生管道共有42所公私立技專校院、187個系組參與，提供1萬5248個招生名額（含原住民等七類特種生名額）。參加的免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。

聯合會說，110學年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術與人文及綜合活動五學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定請參閱招生簡章。

聯合會主任王錫福表示，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。此外，為減輕學生的就學負擔，就讀五專前三年除免學費優惠外，授課師資均為大學講師，提供學生學習專業技能的最佳環境。


免試入學 國中教育會考 原住民

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