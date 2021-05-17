五專優先免試入學釋1.5萬名額 5月21日報名截止
110學年五專優先免試入學報名今天開跑，技專校院招生委員會聯合會表示，5月21日報名截止，招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者。國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則；非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。
聯合會表示，此招生管道共有42所公私立技專校院、187個系組參與，提供1萬5248個招生名額（含原住民等七類特種生名額）。參加的免試生可依志向，採網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。
聯合會說，110學年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」（含服務學習及競賽）、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術與人文及綜合活動五學期平均成績）、「國中教育會考」（含寫作測驗）及「志願序」等項目，相關規定請參閱招生簡章。
聯合會主任王錫福表示，五專授課均為大學師資，並提供學生學習專業技能的最佳環境，著重培養學生一技之長，畢業即就業。此外，為減輕學生的就學負擔，就讀五專前三年除免學費優惠外，授課師資均為大學講師，提供學生學習專業技能的最佳環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言