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IMC國際數學競賽複賽 南光高中囊括1金4銀1銅5優等

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
IMC國際數學競賽複賽 南光高中囊括1金4銀1銅5優等。圖／南光高中提供
IMC國際數學競賽複賽 南光高中囊括1金4銀1銅5優等。圖／南光高中提供

2021年第17屆IMC國際數學競賽複賽成績今出爐，台南新營南光高中一舉拿下1金4銀1銅5優等，成果相當豐碩。

該校得獎名單分別為，金牌高一李庭丞 ；銀牌國一沈宗叡、國一方柏文、國二黃冠禎、國二陳穩任；銅牌高一蔡佳妤；優等國二王亭裔、國二劉冠頡、國二陳彥禎、高一廖冠勛、高二黃竣澤。

南光高中說，IMC國際數學競賽，分年級考試，從國小1~6年級，國中1~3年級，以及高中1、2年級，共11個年級在校生參賽，題目中加入10%～20%英文題，強化國際接軌。

勇奪金牌的李庭丞表示，平時喜思考、邏輯推演各種難題，課本上的內容，課外難題的補充，經由數學老師提點與指導，在這次比賽中脫穎而出。

國一的沈宗叡榮獲銀牌，他表示，從小對數學十分感興趣，在校參加「數學遊戲社」，老師帶領桌遊、數獨，以及各種數學遊戲等，提升自己的數學能力。遇疑問時給予最即時指引，在數學學習之路上能夠更加順利，期許能再接再厲。

獲得銅牌蔡佳妤也表示，準備過程下了不少功夫算數學，練習許多歷屆試題，數學老師耐心解惑，鼓勵他參加更多競賽及檢定，未來還要持續努力。

南光高中校長洪丙丁表示，南光一向重視學生在數理方面能力發展，校外競賽成果，獲獎連連，如2020WMI世界數學邀請賽總決賽，南光囊括3金1銀10銅9優勝，南市獲獎數第一，在高手如雲競爭下，此次成績能脫穎而出相當不易，

IMC國際數學競賽複賽，南光高中囊括1金4銀1銅5優等。圖／南光高中提供
IMC國際數學競賽複賽，南光高中囊括1金4銀1銅5優等。圖／南光高中提供


金牌 桌遊

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