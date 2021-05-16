國中教育會考結束 屏東共12名考生發燒啟用備用試場
110年國中教育會考今結束，屏東考區共6621名考生分別在10個考場應試，兩天下來屏東縣有12名考生有發燒、呼吸道疾病等症狀，初步了解學生沒有特殊旅遊史或接觸史，共啟用5間第二類備用試場。
屏東縣教育處指出，屏東區各科缺考人數，社會68人、數學70人、國文70人、寫作測驗71人、自然89人、英語（閱讀）89人及英語（聽力）94人。另有12名考生（15日8位，16日4位）因現場有發燒、呼吸道疾病等症狀，初步了解學生無特殊旅遊史或接觸史，共啟用5間第二類備用試場。
教育處指出，此次成績通知單將在6月4日寄出並開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由屏東考區試務會（屏東高中）郵寄，6月6日至7日則受理複查成績申請。
教育處提醒，會考後最重要的是免試入學的志願選填，請學校及家長協助輔導學生完成志願選填，選擇適合自己的學校，銜接下一階段的教育，也提醒家長給予孩子適當的支持與關懷。
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